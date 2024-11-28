Есть дефицит. Увеличение размера кредитов по семейной ипотеке назвали нереалистичным

На фоне роста ключевой ставки в России предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 до 18 миллионов рублей, а для остальных субъектов — с шести до девяти миллионов рублей. Но есть одно условие — площадь квартиры должна быть больше 60 «квадратов». Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал 360.ru, что предложение интересное, но малореалистичное.

«Вопрос — где брать финансирование на подобные инициативы, потому что любое расширение льготных программ — это дополнительные средства. Часть льготных программ у нас в этом году свернули, ужесточили, в том числе IT-ипотеку. Это не просто так, а потому что не хватает финансирования», — пояснил эксперт.

Истина в цене

Еще один нюанс заключается в том, что не для всех регионов подойдут предложенные условия. По словам брокера, для курортных регионов, где достаточно дорогая недвижимость, эта сумма мала. Вряд ли местные жители смогут воспользоваться подобной программой.

«Дальний Восток тоже относится к регионам, где невозможно будет купить, например, трехкомнатную квартиру. И таких субъектов достаточно. Цены на недвижимость сильно подросли, и девяти миллионов может не хватить», — сказал Ракута.

Для Москвы 18 миллионов — неплохая сумма кредита. Но нужно учитывать еще и размер первоначального взноса, который заемщик должен в обязательном порядке предоставить, напомнил эксперт по недвижимости. В ряде банков это 20-30%, а где-то уже и 50% от стоимости квартиры.

«Для части регионов средств, которые планируется выделять, будет крайне мало. Просто не будет предложений. <…> У нас настолько разнородные истории по стоимости квадратного метра, что под единую историю, лимит сложно всех уравнять», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Расширение семейной ипотеки, по мнению эксперта, для многих заемщиков может стать хорошим подспорьем.