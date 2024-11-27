Что будет с ипотекой и ключевой ставкой в 2025 году?

Если есть сбережения, стоит ли вкладываться в недвижимость в 2025 году?

Что будет с жильем и ипотекой, если ключевую ставку поднимут до 25%?

Что делать с ипотекой под высокий процент в 2025 году?

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?

В конце 2024 года ипотека стала для большинства россиян недоступной роскошью, как и собственное жилье. Причина — высокая ключевая ставка, которую Центробанк пока не планирует понижать. Что будет с ипотечными кредитами и ценами на квартиры в 2025-м? С этими и другими популярными вопросами 360.ru помогли разобраться эксперты в сфере недвижимости.

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?

Отвечает риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова: Надеемся, что в 2025 году ключевую ставку понизят до доступных значений. Понятное дело, это зависит в первую очередь от экономической и политической ситуации в стране. Отвечает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев: Ключевую ставку надо снижать, потому что сейчас она тормозит любое развитие и функционирование национальной экономики. Политика Центробанка по повышению ключевой ставки несостоятельна.

Самый главный аргумент ЦБ — борьба с инфляцией. Но надо иметь в виду, что инфляция в России имеет неденежный характер. Она разгоняется от действий продавцов, и с этим должна бороться Федеральная антимонопольная служба, причем другими, отличными от инструментов ЦБ, методами. Отсюда — неправильный порядок действий, который включает в себя бесконечное повышение ключевой ставки. Она не оказывает на инфляцию практически никакого влияния.

Фото: РИА «Новости»

Ключевая ставка останется высокой до того момента, пока на Центробанк не повлияют извне. Если же этого не произойдет, то российская экономика окажется в затруднительном положении. Начнется настоящая депрессия со всеми вытекающими последствиями: отсутствием роста самой экономики, заработной платы, затруднениями кредитования, снижением кредитной активности. Те, кому будут доступны кредиты, воспользуются льготными программами. Но банк не благотворительная организация, ему придется брать деньги из бюджета, а это означает, что кредитование будет все равно ограниченным. Это нагрузка на малые и средние банки, в отличие от крупных, которые имеют доступ к льготным программам. Соответственно, банки будут банкротиться, возможны отзывы лицензий.

ЦБ планирует понижать ключевую ставку чуть ли не весной. В этом случае нельзя снижать ее резко. Даже если будут снижать по проценту в месяц, то с весны пройдет к концу 2025 года около семи месяцев. В итоге тогда мы выйдем на 15%, а это все равно очень высокая ставка. И она уже не влияет на инфляцию. Михаил Беляев