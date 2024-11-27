Что будет с ипотекой и ключевой ставкой в 2025 году?
Трейдер Назаров: после снижения ключевой ставки жилье не подешевеет
В конце 2024 года ипотека стала для большинства россиян недоступной роскошью, как и собственное жилье. Причина — высокая ключевая ставка, которую Центробанк пока не планирует понижать. Что будет с ипотечными кредитами и ценами на квартиры в 2025-м? С этими и другими популярными вопросами 360.ru помогли разобраться эксперты в сфере недвижимости.
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
Отвечает риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова:
Надеемся, что в 2025 году ключевую ставку понизят до доступных значений. Понятное дело, это зависит в первую очередь от экономической и политической ситуации в стране.
Отвечает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев:
Ключевую ставку надо снижать, потому что сейчас она тормозит любое развитие и функционирование национальной экономики. Политика Центробанка по повышению ключевой ставки несостоятельна.
Самый главный аргумент ЦБ — борьба с инфляцией. Но надо иметь в виду, что инфляция в России имеет неденежный характер. Она разгоняется от действий продавцов, и с этим должна бороться Федеральная антимонопольная служба, причем другими, отличными от инструментов ЦБ, методами.
Отсюда — неправильный порядок действий, который включает в себя бесконечное повышение ключевой ставки. Она не оказывает на инфляцию практически никакого влияния.
Ключевая ставка останется высокой до того момента, пока на Центробанк не повлияют извне. Если же этого не произойдет, то российская экономика окажется в затруднительном положении. Начнется настоящая депрессия со всеми вытекающими последствиями: отсутствием роста самой экономики, заработной платы, затруднениями кредитования, снижением кредитной активности.
Те, кому будут доступны кредиты, воспользуются льготными программами. Но банк не благотворительная организация, ему придется брать деньги из бюджета, а это означает, что кредитование будет все равно ограниченным. Это нагрузка на малые и средние банки, в отличие от крупных, которые имеют доступ к льготным программам. Соответственно, банки будут банкротиться, возможны отзывы лицензий.
ЦБ планирует понижать ключевую ставку чуть ли не весной. В этом случае нельзя снижать ее резко. Даже если будут снижать по проценту в месяц, то с весны пройдет к концу 2025 года около семи месяцев. В итоге тогда мы выйдем на 15%, а это все равно очень высокая ставка. И она уже не влияет на инфляцию.
Михаил Беляев
Таким образом, Центробанк сам загнал себя в тупиковую ситуацию, из которой выйти можно только постепенным снижением ключевой ставки.
Что делать с ипотекой под высокий процент в 2025 году?
Отвечает Наталья Перескокова:
Если люди взяли ипотеку под высокий процент, ее можно рефинансировать. Можно в какой-то момент попросить ипотечные каникулы.
Если вдруг ключевая ставка снизится, то нужно рефинансировать ипотеку в своем или другом банке. Но сейчас маленький процент покупателей берут большую сумму в ипотеку. Как правило, оформляют совсем небольшую сумму. Например, когда продают что-то свое и покупают жилплощадь побольше, чтобы улучшить свои жилищные условия.
Будет ли дешеветь жилье, когда начнет снижаться ключевая ставка?
Отвечает риелтор Наталья Баранова:
Снижение ключевой ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов для населения и бизнеса. Значит, ипотечные ставки тоже могут снизиться, что делает покупку жилья более доступной для широкого круга людей. В результате увеличивается спрос на недвижимость, что может привести к росту цен.
Стоит учитывать: снижение ключевой ставки не всегда приводит к немедленному падению цен на жилье. На рынке недвижимости действуют и другие факторы, такие как уровень предложения, экономическая стабильность и покупательская способность населения. Например, если предложение жилья остается ограниченным при растущем спросе, цены могут продолжать подниматься даже на фоне снижения ставки.
Можно предположить, что снижение ключевой ставки в долгосрочной перспективе может способствовать росту цен на жилье, а не их снижению.
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров:
Жилье не будет дешеветь, когда ставка начнет снижаться. Наоборот, когда пойдет понижение, люди активизируются: начнут деньги из вкладов переносить в недвижимость. Сейчас высокий уровень инфляции и девальвации. Недвижимость не подешевеет в ближайшее время, но она постоянно дешевеет в долларах.
Скорее всего, это удешевление будет компенсироваться в следующем году за счет не только понижения ключевой ставки, но и смягчения инфляции.
Что будет с жильем и ипотекой, если ключевую ставку поднимут до 25%?
Отвечает риелтор Наталья Баранова:
Подъем ключевой ставки до 25% значительно повлияет на рынок недвижимости. В первую очередь это приведет к росту ипотечных ставок, что сделает кредиты менее доступными для большинства граждан. В итоге спрос на жилье может резко сократиться, поскольку многие потенциальные покупатели не смогут позволить себе высокие ежемесячные платежи.
Снижение спроса может привести к коррекции цен на недвижимость. В условиях высокой процентной ставки некоторые владельцы жилья могут быть вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей. Такая ситуация также может привести к стагнации рынка: многие люди, вероятно, решат отложить покупку жилья в ожидании более благоприятных условий. Однако сейчас лучшее время для покупки недвижимости.
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров:
Не думаю, что ключевую ставку в 2025 году поднимут до 25%. Скорее всего, она будет не более 22-23%. Далее планку начнут снижать до 17% — во втором полугодии.
Спрос на первичное и вторичное жилье упадет. Сейчас собственники недвижимости стараются не продавать квартиры, а сдавать их в аренду. За счет этого аренда выросла в цене. По всей вероятности, она еще подрастет, но в 2025 году уже не сильно.
Если есть сбережения, стоит ли вкладываться в недвижимость в 2025 году?
Отвечает Наталья Перескокова:
В недвижимость всегда стоит вкладываться — абсолютно точно. Как показывает практика, во все времена это самые надежные инвестиции, которые не зависят от доллара и ценных бумаг.
Если есть финансовая возможность, нужно рассматривать элитную недвижимость. Премиальное жилье всегда дает самую большую доходность. Кроме того, продать такой объект всегда проще, чем объект в эконом-сегменте.