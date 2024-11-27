Что будет с ипотекой и ключевой ставкой в 2025 году?

Трейдер Назаров: после снижения ключевой ставки жилье не подешевеет

Фото: Global Look Press
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
Что делать с ипотекой под высокий процент в 2025 году?
Будет ли дешеветь жилье, когда начнет снижаться ключевая ставка?
Что будет с жильем и ипотекой, если ключевую ставку поднимут до 25%?
Если есть сбережения, стоит ли вкладываться в недвижимость в 2025 году?

В конце 2024 года ипотека стала для большинства россиян недоступной роскошью, как и собственное жилье. Причина — высокая ключевая ставка, которую Центробанк пока не планирует понижать. Что будет с ипотечными кредитами и ценами на квартиры в 2025-м? С этими и другими популярными вопросами 360.ru помогли разобраться эксперты в сфере недвижимости.

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?

Отвечает риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова:

Надеемся, что в 2025 году ключевую ставку понизят до доступных значений. Понятное дело, это зависит в первую очередь от экономической и политической ситуации в стране.

Отвечает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев:

Ключевую ставку надо снижать, потому что сейчас она тормозит любое развитие и функционирование национальной экономики. Политика Центробанка по повышению ключевой ставки несостоятельна.

Самый главный аргумент ЦБ — борьба с инфляцией. Но надо иметь в виду, что инфляция в России имеет неденежный характер. Она разгоняется от действий продавцов, и с этим должна бороться Федеральная антимонопольная служба, причем другими, отличными от инструментов ЦБ, методами.

Отсюда — неправильный порядок действий, который включает в себя бесконечное повышение ключевой ставки. Она не оказывает на инфляцию практически никакого влияния.

Фото: РИА «Новости»

Ключевая ставка останется высокой до того момента, пока на Центробанк не повлияют извне. Если же этого не произойдет, то российская экономика окажется в затруднительном положении. Начнется настоящая депрессия со всеми вытекающими последствиями: отсутствием роста самой экономики, заработной платы, затруднениями кредитования, снижением кредитной активности.

Те, кому будут доступны кредиты, воспользуются льготными программами. Но банк не благотворительная организация, ему придется брать деньги из бюджета, а это означает, что кредитование будет все равно ограниченным. Это нагрузка на малые и средние банки, в отличие от крупных, которые имеют доступ к льготным программам. Соответственно, банки будут банкротиться, возможны отзывы лицензий.

ЦБ планирует понижать ключевую ставку чуть ли не весной. В этом случае нельзя снижать ее резко. Даже если будут снижать по проценту в месяц, то с весны пройдет к концу 2025 года около семи месяцев. В итоге тогда мы выйдем на 15%, а это все равно очень высокая ставка. И она уже не влияет на инфляцию.

Михаил Беляев

Таким образом, Центробанк сам загнал себя в тупиковую ситуацию, из которой выйти можно только постепенным снижением ключевой ставки.

Что делать с ипотекой под высокий процент в 2025 году?

Отвечает Наталья Перескокова:

Если люди взяли ипотеку под высокий процент, ее можно рефинансировать. Можно в какой-то момент попросить ипотечные каникулы.

Если вдруг ключевая ставка снизится, то нужно рефинансировать ипотеку в своем или другом банке. Но сейчас маленький процент покупателей берут большую сумму в ипотеку. Как правило, оформляют совсем небольшую сумму. Например, когда продают что-то свое и покупают жилплощадь побольше, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Фото: РИА «Новости»

Будет ли дешеветь жилье, когда начнет снижаться ключевая ставка?

Отвечает риелтор Наталья Баранова:

Снижение ключевой ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов для населения и бизнеса. Значит, ипотечные ставки тоже могут снизиться, что делает покупку жилья более доступной для широкого круга людей. В результате увеличивается спрос на недвижимость, что может привести к росту цен.

Стоит учитывать: снижение ключевой ставки не всегда приводит к немедленному падению цен на жилье. На рынке недвижимости действуют и другие факторы, такие как уровень предложения, экономическая стабильность и покупательская способность населения. Например, если предложение жилья остается ограниченным при растущем спросе, цены могут продолжать подниматься даже на фоне снижения ставки.

Можно предположить, что снижение ключевой ставки в долгосрочной перспективе может способствовать росту цен на жилье, а не их снижению.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров:

Жилье не будет дешеветь, когда ставка начнет снижаться. Наоборот, когда пойдет понижение, люди активизируются: начнут деньги из вкладов переносить в недвижимость. Сейчас высокий уровень инфляции и девальвации. Недвижимость не подешевеет в ближайшее время, но она постоянно дешевеет в долларах.

Скорее всего, это удешевление будет компенсироваться в следующем году за счет не только понижения ключевой ставки, но и смягчения инфляции.

Что будет с жильем и ипотекой, если ключевую ставку поднимут до 25%?

Отвечает риелтор Наталья Баранова:

Подъем ключевой ставки до 25% значительно повлияет на рынок недвижимости. В первую очередь это приведет к росту ипотечных ставок, что сделает кредиты менее доступными для большинства граждан. В итоге спрос на жилье может резко сократиться, поскольку многие потенциальные покупатели не смогут позволить себе высокие ежемесячные платежи.

Снижение спроса может привести к коррекции цен на недвижимость. В условиях высокой процентной ставки некоторые владельцы жилья могут быть вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателей. Такая ситуация также может привести к стагнации рынка: многие люди, вероятно, решат отложить покупку жилья в ожидании более благоприятных условий. Однако сейчас лучшее время для покупки недвижимости.

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров:

Не думаю, что ключевую ставку в 2025 году поднимут до 25%. Скорее всего, она будет не более 22-23%. Далее планку начнут снижать до 17% — во втором полугодии.

Спрос на первичное и вторичное жилье упадет. Сейчас собственники недвижимости стараются не продавать квартиры, а сдавать их в аренду. За счет этого аренда выросла в цене. По всей вероятности, она еще подрастет, но в 2025 году уже не сильно.

Если есть сбережения, стоит ли вкладываться в недвижимость в 2025 году?

Отвечает Наталья Перескокова:

В недвижимость всегда стоит вкладываться — абсолютно точно. Как показывает практика, во все времена это самые надежные инвестиции, которые не зависят от доллара и ценных бумаг.

Если есть финансовая возможность, нужно рассматривать элитную недвижимость. Премиальное жилье всегда дает самую большую доходность. Кроме того, продать такой объект всегда проще, чем объект в эконом-сегменте.

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