Сегодня 17:34 Доплаты к пенсии — полный и понятный гайд. Кто получит больше денег в 2026 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

Пенсия

Пенсионеры

Выплаты в России

Россия

Деньги

В 2026 году в России изменился порядок индексации пенсий. С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6% — повышение коснулось как работающих, так и неработающих пенсионеров. С 1 апреля власти увеличат на 6,8% социальные пенсии. Кроме того, в этом году скорректировали правила расчета и назначения доплат. На какие надбавки могут рассчитывать получатели пенсий и социальных выплат, разбирался 360.ru.

Виды пенсионных выплат Страховая пенсия является основной выплатой для большинства пенсионеров. Ее назначают при наличии трудового стажа и накопленных пенсионных баллов, к которым прибавляется фиксированная выплата. С 1 января 2026 года ее размер увеличился до 9584,69 рубля. Стоимость одного пенсионного балла выросла до 156,76 рубля. В результате средний размер страховой пенсии после индексации составил около 27 тысяч рублей. Эту выплату получают как работающие, так и прекратившие трудовую деятельность россияне. Гражданам, которым не хватает стажа или пенсионных баллов, назначают социальную пенсию.

Фото: РИА «Новости»

Ее также получают отдельные категории инвалидов и получатели выплат по потере кормильца. Для этой категории индексацию выплат на 6,8% проведут 1 апреля 2026 года. Итоговый размер социальной пенсии не может быть ниже прожиточного минимума для пожилого человека. В этом году на федеральном уровне эта сумма равна 16 288 рублям. Если региональный прожиточный минимум ниже, выплату увеличат. Эта мера применяется только к тем, кто не работает.

Доплаты к страховой части пенсий

Имеющие на своем попечении нетрудоспособных членов семей работающие или прекратившие свою трудовую деятельность пенсионеры получат доплату к страховой пенсии в размере 3195 рублей за одного человека ежемесячно. К нетрудоспособным членам семей относятся дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, а также инвалиды вне зависимости от возраста, получающие социальную пенсию ниже прожиточного минимума. Размер выплаты ограничен: один пенсионер может получить деньги не более чем за трех человек, находящихся на его попечении. Выплату в 9584,69 рубля в 2026 году получат неработающие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Надбавку начислят на следующий месяц после юбилейной даты. Доплату такого же размера в 2026 году к страховой части пенсии получат инвалиды первой группы вне зависимости от возраста.

Доплата к фиксированной части пенсий

Фото: РИА «Новости»

Имеющим стаж работы в регионах Крайнего Севера или приравненных к ним неработающим пенсионерам в 2026 году увеличат фиксированную часть страховой пенсии. Доплата в 50%, или 4792,35 рубля, предусмотрена для россиян с общим стажем работы в 20 лет для женщин или в 25 лет для мужчин, из которых 15 лет они проработали в регионах Крайнего Севера.

За работу в приравненных к Крайнему Северу районах доплата ниже и составляет 30% от фиксированной выплаты, или 2875,41 рубля. На нее могут рассчитывать пенсионеры, проработавшие в регионах не менее 20 лет.

Фото: Сберегательная книжка и другие атрибуты пенсионера / Медиасток.рф

Такую надбавку пенсионеры получают ежемесячно и сохраняют в случае переезда. Кроме того, она не суммируется в случае достижения получателем возраста 80 лет или получения инвалидности первой группы. За проживание в регионах Крайнего Севера или приравненных к ним неработающие пенсионеры получат доплаты ко всей сумме страховой пенсии в зависимости от действующего в субъекте коэффициента — от 1,4 до 2,0. В случае если пенсионер переедет из северного региона, повышающий выплату коэффициент перестанет применяться. Такое же правило распространяется на переехавших из сельской местности пенсионеров, имеющих более 30 лет стажа и поменявших место жительства после 1 января 2022 года. Для тех, кто остался или уехал в город после установленного срока, сохранилась доплата в 25% к фиксированной части пенсии, или 2396,17 рубля.

Ежемесячные денежные выплаты

Фото: РИА «Новости»

С 1 февраля 2026 года в России на 6,8% повысили ежемесячную денежную выплату для вышедших на пенсию ветеранов боевых действий, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, пострадавших от радиации, а также обладателей званий Героя СССР и Героя России. Суммы для всех категорий льготников разные и варьируются от 4397 рублей в месяц до нескольких десятков тысяч. Большая часть получателей имеет право только на одну выплату. На одновременное получение двух могут рассчитывать пострадавшие от радиации, Герои СССР и Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Соцтруда и Герои Труда России, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы. В состав ежемесячных денежных выплат входят наборы социальных услуг, включающих обеспечение лекарствами, путевки в санатории или на курорты, бесплатные билеты на поезда. От этих услуг получатель может отказаться и получить деньги.