Доллар серьезно врубился. Американская валюта укрепится еще сильнее к Новому году

Уже в декабре курс доллара может достичь 104-107 рублей, заявил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Повышение ключевой ставки не сработало так, как хотелось бы, и американская валюта продолжает укрепляться. Масла в огонь подливают западные санкции и действия администрации Дональда Трампа. Команда республиканцев выступает за снижение цен на нефть, а это неизбежно укрепит курс доллара.

«Республиканская администрация США очень сильно, фундаментально влияет, потому что одно из программных заявлений президента — повышение доступности энергоносителей, то есть снижение стоимости нефти. Снижение цены нефти автоматически влечет укрепление доллара. С другой стороны у нас есть определенные внутренние сложности, которые связаны с тем, что повышение ключевой ставки Банка России никак не влияет на валютный рынок. Более того, вопреки экономической логике рубль не укрепляется, а ослабляется», — отметил Андрей Бархота.

По словам Бархоты, чрезмерного рубля россияне не увидят — о возвращении в коридор 97-99 рублей за доллар можно не думать. К концу года будет значительная девальвация, рубль ослабнет до отметки 104-107 рублей, и на это есть веские причины.

Он объяснил, какой логики придерживались в Центробанке. Регулятор повысил ключевую ставку — следовательно, рублевые активы должны были стать привлекательнее, что привело бы к повышению спросу на рубли и ослаблению курса доллара.

«А все происходит с точностью до наоборот. Очевидно, что здесь очень сильное влияние обязательной продажи валютной выручки, которое тоже было смягчено в этом году. Некоторые аналитики считают, что смягчение равносильно отмене продаже валютной выручки. И в этой связи, в ситуации сохраняющихся санкций, ситуации экономических ограничений именно норма продажи валютной выручки будет определять курс доллара», — добавил собеседник 360.ru.

По его словам, из-за смягчения обязательной продажи валютной выручки рубль будет оставаться довольно уязвимым. Вряд ли он ослабеет до 110 к концу декабря, но 107 рублей за американскую валюту — вполне вероятно, подытожил Бархота.

Ослабление курса рубля обусловлено временными факторами, заявила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. По ее мнению, к концу года за доллар будут давать не 107, а около 100 рублей, сообщила «Газета.ru».

Она добавила, что в начале 2025 года рубль и вовсе может укрепиться. Этому поспособствуют сезонное снижение деловой активности и импорта, объяснила Ващелюк.

По мнению экономиста Евгения Змиева, России выгоден доллар по 150-160 рублей. Эксперт добавил, что в следующем году американская валюта как раз подберется к этой отметке.