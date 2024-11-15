Экономист Змиев: для России оптимален курс доллара в 150-160 рублей

В 2025 году доллар будет стоить в районе 150-160 рублей. Этому поспособствует инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Однако для российской экономики такой курс является оптимальным, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в интервью «Национальной Службе Новостей».
Он предположил, что сейчас Центробанк будет принимать меры для того, чтобы доллар не прыгнул выше 120 рублей, однако экономика и наполняемость бюджета требуют, чтобы американская валюта вышла на курс в 150-160 рублей, отметил специалист.
Однако до Нового года ждать сильного повышения в стоимости доллара не приходится, заключил Змиев.
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