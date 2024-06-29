Сегодня 19:07 «Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам Экономист Корнеев: в автокредите с 1 июля могут отказать должникам 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Деньги

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Российские банки ужесточат требования к выдаче автокредитов с 1 июля. Такое решение ЦБ принял впервые. Теперь всем тем, кто имеет не лучшую кредитную историю, придется либо отказаться от мечты о собственном автомобиле, либо искать другие способы получения денег, ведь, по прогнозам некоторых экспертов, процентная ставка может вырасти до 27% на машины с пробегом. Чего опасается регулятор, повышая коэффициенты риска по автокредитам для тех, кто привык жить в долг, ожидать ли нового расцвета микрофинансовых организаций и кому в кредите точно откажут? На эти вопросы 360.ru ответили наши эксперты — экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев, независимый автоэксперт Дмитрий Попов и эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Обратили внимание По словам Бархоты, до настоящего времени регулятор вообще не обращал внимание на автокредиты, потому что этот сегмент не такой большой, как, например, кредиты наличными или ипотека. Однако сейчас это ужесточение связано с трансформацией самого автомобильного рынка. «На фоне санкционной эскалации иностранные производители автомобилей из недружественных стран ушли из России, и сейчас в новых автомобилях мы имеем потрясающую ситуацию. То есть сейчас у нас на рынке представлены китайские и отечественные машины, а на вторичном рынке — с пробегом всех марок, но возникают вопросы — как это все будет обслуживаться, как будут меняться цены на запчасти для них?» — рассказал Бархота. Он отметил, что сейчас в стране идет интенсивный опережающий рост цен на новые автомобили, прежде всего на китайские. То же самое происходит и на вторичном рынке — из-за редкости той или иной ушедшей марки их теперь невозможно купить.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Кому не дадут? Аналитик Валерий Корнеев уверен, что нормальная кредитная история — это когда у заемщика на погашение кредитов уходит половина зарплаты. Повышенная же ставка резервирования попросту означает, что теперь банки будут ориентироваться в выдаче кредитов именно на таких клиентов. «У кого больше 50% официальной зарплаты или доходов от ИП уходит на возвращение кредитов и на проценты по ним — будет повышенная ставка, потому что банки для них будут вынуждены применять повышенное резервирование. Банки для того, чтобы выдать какой-то кредит, должны иметь определенные резервы, и, увеличивая эти резервы, Центробанк ухудшает условия кредитования в первую очередь для банков. Банки будут вынуждены резервировать больше денег для того, чтобы компенсировать те риски, которые Центробанк видит в том, чтобы кредитовать людей, у которых больше 50% уходит на выплату кредитов», — пояснил Корнеев. Если сейчас ставка по автокредитам остается на уровне 18-19%, то для тех, кто сильно закредитован, она вполне может вырасти и до 27%, уверен Корнеев. Это означает, что такие заемщики будут брать меньше кредитов, что все-таки не позволит им окончательно себя загнать в тяжелейшую финансовую каббалу.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Имидж — ничто Тот же принцип будет действовать для желающих приобрести машину премиум-класса.

Люди, которые будут иметь возможность получать кредиты на премиальные машины, все-таки должны понимать, что премиальные машины — это для тех, кто получает минимум 300 — 400 тысяч рублей в месяц. Чтобы можно было без проблем выплачивать кредит за премиальную машину. У нас, конечно, есть люди, которые ради имиджа готовы взять машину, которую они финансово не могут потянуть. Валерий Корнеев экономист

Банки начнут страховаться, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Не исключено, что заемщику с долгами, который хочет взять кредит на автомобиль премиум-класса, предложат найти созаемщиков-поручителей, а, возможно, для структурирования такой сделки они попросят обеспечить дополнительный залог. «То есть в залоге будет не только премиальный автомобиль, но, например, какое-то недвижимое имущество заемщика. Поэтому возможности будут всегда. Другое дело — будет ли согласен на такие условия сам заемщик», — пояснил Бархота.

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МФО не потянут автокредиты По его мнению, не состоит ждать, что люди пойдут в микрофинасовые организации за кредитами на машины. Хотя бы потому, что их средний чек — порядка 30 тысяч рублей, а стоимость самого бюджетного автомобиля составляет примерно один миллион рублей. Это почти в 100 раз больше, чем средний займ в МФО. Эксперт убежден, что люди просто начнут искать машины на вторичном рынке и договариваться с продавцами о скидках или рассрочке. Но не стоит забывать и о лизинге. «Это как бы долгосрочная аренда, которая может закончиться тем, что лизингополучатель может стать собственником этого транспортного средства. Но это возможно только в сегменте, когда есть какая-то организация, и там есть какая-то корпоративная программа», — пояснил Бархота. Кредитные карты — кредиты наличными тоже могут стать той самой лазейкой, предположил аналитик. Это не целевые кредиты, ставки по ним ниже.

Тут возникает очень тонкий момент. Дело в том, что покупатель автомобиля может быть зарплатным клиентом какого-то банка, и у него ставка по кредиту наличными как зарплатного клиента будет ниже, чем по автокредиту для банка, где он клиент с улицы. И вот когда мы говорим, что доступность автокредитов снизится, в первую очередь имеется ввиду то, что клиенты будут мигрировать в сегмент кредиты наличными. Андрей Бархота экперт финасового рынка

Но тогда возникает парадоксальная ситуация, когда залоговый кредит станет дороже беззалогового.

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Сохранить и приумножить Автоэксперт Дмитрий Попов уверен, что ЦБ решает не автомобильную задачу, а пытается купировать растущую инфляцию. «Им надо приостановить большое количество кредитов, потому что народ вместо того, чтобы нести деньги в банк, начинает их мощно вкладывать в приобретение китайских автомобилей в кредит. ЦБ принимает меры для того, чтобы люди не использовали автомобиль как средство сохранения денег. Инфляция и высокий процент кредитных денег — это путь в финансовую могилу. Если раздадим огромное количество кредитов народу, то у нас кредитный пузырь лопнет. Поэтому Центробанк принимает меры, чтобы народ не закредитовывался», — рассказал собеседник 360.ru. Помоги себе сам Как вылезти из финансовой каббалы тем, кто уже увяз, рассказал Андрей Бархота. По его словам, решение лежит на поверхности, но не все его видят. Во-первых, надо приблизительно представлять себе свой платежный календарь, чтобы четко видеть, когда и за что платить. Не стоит брать новые займы на закрытие старых. И, конечно, стоит попытаться найти дополнительный источник дохода. «Это не говорит о том, что нужно устраиваться на вторую работу или уходить с текущей. Также возможен вариант реализации части имущества или выгодное вступление в брак. Я напомню, что банк всегда рассматривает мужа и жену как созаемщиков, и брак является фактором повышения кредитоспособности домохозяек», — пояснил Бархота. Признание себя банкротом — также неплохая возможность для граждан России выбраться из финансовой ямы, посоветовал эксперт. Однако есть нюанс — после процедуры банкротства стать заемщиком больше не получится. Сэкономить можно практически на всем, если есть цель очистить свою кредитную историю, убежден Бархота. «Это моменты, связанные с укреплением собственной финансовой базы. Например, вы арендовали какую-то квартиру, проживали в ней и просто переезжаете в другую квартиру на окраине, которая стоит в полтора раза меньше. Высвобождающиеся деньги вы направляете на оплату кредита. Подобных инструментов для снижения финансовой нагрузки довольно много», — заключил эксперт. Ранее финансист Ермилова посоветовала не брать микрозайм, если отсутствует постоянный доход