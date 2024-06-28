Финансист Ермилова посоветовала не брать микрозайм, если отсутствует постоянный доход

Человеку, у которого отсутствует постоянный доход, не стоит брать микрозаймы. То же самое касается и кредитов, сообщила NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Кандидат экономических наук Даниил Петухов согласился с Ермиловой и добавил, что к микрозайму можно прибегнуть только в крайнем случае, например, когда нужно что-то срочно оплатить.

«Но при этом должна быть четкая перспектива на получение скорых денег, зарплаты, возврата долга», — процитировал сайт «Аргументы и факты» экономиста.

Перед тем, как подумать о микрозайме, можно попросить помощи у друзей или родственников или же воспользоваться банковской кредиткой с небольшим лимитом.