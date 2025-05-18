«Никакой анонимности». Что на самом деле ждет россиян с приходом цифрового рубля

В Госдуме одобрили законопроект о введении в широкий оборот цифрового рубля. О преимуществах цифровой валюты и о том, как ее введение отразится на прозрачности экономики, в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал предприниматель, инвестор, общественно-политический деятель Алексей Мостовщиков.

Можно будет отследить все движения денежных средств. И будет минимизировано количество различных моментов, связанных с нецелевым расходованием.

При использовании цифрового рубля произойдет деанонимизация всех сделок с использованием киберденег. Этот нюанс беспокоит россиян. Однако, по мнению эксперта, внедрение такого платежного инструмента положительно скажется на экономике.

«Цифровой рубль как раз поможет проследить движение средств. И, соответственно, анонимности никакой не будет. То есть все участники, все движения средств будут видны. Ведь это смарт-контракт на основе технологии блокчейн. Он позволит видеть, кто является участником на том или ином этапе той или иной сделки и благодаря чему эта сделка исполняется», — объяснил Мостовщиков.

Прозрачные «маркетплейсы»

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин еще в прошлом году говорил о том, что необходимо развивать прозрачные системы на основе технологии блокчейн для того, чтобы добиться максимальной прозрачности экономических процессов.

«Он говорил о том, что необходимо создавать отраслевые маркетплейсы на основе блокчейна. Например, мы активно развиваем такую экосистему на строительном рынке. И там тоже используется технология блокчейн. Она помогает минимизировать количество мошеннических действий на этом рынке», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что несмотря на то, что банки готовы к внедрению цифрового рубля, вводить валюту будут постепенно. По ее словам, регулятор дополнительно обсудит с банками экономическую модель цифрового рубля, чтобы кредитным организациям было выгодно развивать связанные с ним сервисы.