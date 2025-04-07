ЦБ отсрочил массовое внедрение цифрового рубля

Банки готовы к внедрению цифрового рубля, но масштабы валюты будут расширять постепенно. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума «Единой России».

«Мы решили взять больше времени на эксперимент, чтобы поэтапно расширять масштабы [цифрового рубля], дать время людям присмотреться к цифровому рублю, к его возможностям», — сказала она.

По словам Набиуллиной, регулятор дополнительно обсудит с банками экономическую модель цифрового рубля, чтобы кредитным организациям было выгодно развивать связанные с ним сервисы.

«Массовое внедрение означает отбирать обязательность операции с цифровым рублем для банка, но не для граждан. У граждан использование цифрового рубля будет абсолютно добровольным», — предупредила председатель ЦБ.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает вероятного повышения ключевой ставки в будущем. По его словам, это связано с траекторией снижения инфляции. Если она будет выше прогнозной, то придется опять повышать ставку.