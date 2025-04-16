Бизнес встал. Как найти причину и улучшить продукт

Блогер Рюмин: маркетолог не поможет решить проблемы бизнеса, если они в другом

Предприниматели встречаются с типичными проблемами, тормозящими развитие проекта. Руководитель контент-агентства и автор бизнес-блога «Упал, поднялся» Слава Рюмин рассказал Telegram-каналу 360.ru о трехуровневой модели их решения.

Оказалось, что большинство представителей малого бизнеса ищут причины проблем не там. Нанимают маркетологов, хотя трудности в продукте, либо меняют продукт, когда причина в личностных особенностях. Рюмин рассказал о трех базовых уровнях проблем, с которыми сталкиваются 95% предпринимателей.

«За последние два года я провел более 80 интервью с предпринимателями и выявил закономерности в проблемах, тормозящих развитие бизнеса. В каждом случае работала одна модель — пирамида проблем из пяти уровней», — сказал он.

На первом находятся личностные проблемы. Это неспособность делегировать задачи, уход от ответственности и пренебрежение финансами. На втором уровне — продуктовые проблемы, а именно распыление фокуса на множество разноплановых продуктов, создание легко копируемого продукта без защитных механизмов и построение бизнеса на перепродаже без добавленной ценности. Третий уровень заняли маркетинговые проблемы. Среди них неверное позиционирование или его полное отсутствие, зависимость от одного канала продаж и несоответствие маркетинговых сообщений целевой аудитории.

Как решить проблемы в бизнесе

Собеседник 360.ru предупредил, что нет универсальных решений. Если кто-то советует нанять маркетолога, а проблема в продукте или личностных особенностях, то этот этот шаг преждевременный. Можно сменить 10 маркетологов, но ничего не изменится. Сдвинуться с мертвой точки можно, правильно воспользовавшись трехуровневой моделью.

Диагностика уровня проблем

Спросите себя — календарь переполнен согласованиями? Не хватает времени на управленческие решения? Возможно, вы не умеете делегировать. Перекладываете вину на внешние обстоятельства? Это проблема ответственности.

Практика решения

Начните с экспериментов, например, делегируйте небольшую задачу и записывайте реальные, а не воображаемые последствия. Для решения личностных проблем работает подход когнитивно-поведенческой терапии: выявите автоматические мысли, проверьте их реальность, создайте рациональные альтернативы.

Принцип последовательности

Никогда не переходите к решению маркетинговых проблем, пока не исправили продукт. И не фокусируйтесь на продукте, пока не проработали личностные блоки.

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