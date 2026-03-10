Кремль объяснил перебои со связью и интернетом в российских городах

Песков: ограничения связи в России происходят в соответствии с законодательством

Все ограничения связи в России происходят в строгом соответствии с законодательством. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством», — привело его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Решение проблем из-за ограничений связи в ряде городов предложат по мере анализа ситуации, добавил пресс-секретарь президента России.

Официальный представитель Кремля напомнил, что тема добавления тех или иных ресурсов в белые списки возникает в разных контекстах, в том числе на прямой линии Владимира Путина.

Начиная с субботы жители Москвы жалуются на плохую связь и мобильный интернет в центре города, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в Сети «Сбой.рф». В регионах мобильную связь часто ограничивают из-за угрозы беспилотников.