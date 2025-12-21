Банки спросят о родстве: зачем эти данные для переводов и как их подтверждать?

В России наступила новая реальность банковских переводов: теперь, отправляя крупную сумму близкому человеку, нужно быть готовым объяснить сотруднику банка, кем он вам приходится. Если представители финансовой организации заподозрят неладное, перевод могут приостановить. Цель благородна — перекрыть кислород мошенникам. В нюансах нововведения разбирался 360.ru.

Новшество вызвало бурную дискуссию. Основной вопрос — предел вмешательства банков в личную жизнь граждан.

При попытке такого перевода операцию сперва блокируют, после чего сотрудник банка звонит клиенту и задает несколько уточняющих вопросов . В частности, спросить могут полные данные получателя, степень родства и назначение платежа.

О введении новых мер безопасности стало известно накануне. Российские банки начали запрашивать у клиентов родственные связи с человеком, которому планируется перевести крупную денежную сумму.

Требования банков законны, а меры связаны с безопасностью

Основной вопрос, волнующий клиентов: имеют ли банки право на такие детальные расспросы? По словам экспертов, юридические основания для подобных действий действительно существуют.

Юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской в беседе с 360.ru сослался на нормы федерального законодательства.

«Банки имеют право получать любую информацию, связанную с платежом. Основание — Федеральный закон № 115 „О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма“. Это однозначно законно. Банки обязаны следить, чтобы средства не направлялись на терроризм или отмывание», — сказал правозащитник.

Хмелевской добавил, что новые проверки не противоречат праву на неприкосновенность частной жизни, гарантированному Конституцией, поскольку меры связаны с вопросами безопасности.