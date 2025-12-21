Банки спросят о родстве: зачем эти данные для переводов и как их подтверждать?
Юрист Хмелевской: банки вправе получать любую информацию о платеже
В России наступила новая реальность банковских переводов: теперь, отправляя крупную сумму близкому человеку, нужно быть готовым объяснить сотруднику банка, кем он вам приходится. Если представители финансовой организации заподозрят неладное, перевод могут приостановить. Цель благородна — перекрыть кислород мошенникам. В нюансах нововведения разбирался 360.ru.
Зачем банки запрашивают новые данные при переводах
О введении новых мер безопасности стало известно накануне. Российские банки начали запрашивать у клиентов родственные связи с человеком, которому планируется перевести крупную денежную сумму.
При попытке такого перевода операцию сперва блокируют, после чего сотрудник банка звонит клиенту и задает несколько уточняющих вопросов. В частности, спросить могут полные данные получателя, степень родства и назначение платежа.
Новшество вызвало бурную дискуссию. Основной вопрос — предел вмешательства банков в личную жизнь граждан.
Требования банков законны, а меры связаны с безопасностью
Основной вопрос, волнующий клиентов: имеют ли банки право на такие детальные расспросы? По словам экспертов, юридические основания для подобных действий действительно существуют.
Юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской в беседе с 360.ru сослался на нормы федерального законодательства.
«Банки имеют право получать любую информацию, связанную с платежом. Основание — Федеральный закон № 115 „О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма“. Это однозначно законно. Банки обязаны следить, чтобы средства не направлялись на терроризм или отмывание», — сказал правозащитник.
Хмелевской добавил, что новые проверки не противоречат праву на неприкосновенность частной жизни, гарантированному Конституцией, поскольку меры связаны с вопросами безопасности.
Однако законность процедуры не отменяет ее возможного психологического дискомфорта и ощущения вторжения в личное пространство. На это указал кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.
Это будет вызывать раздражение у части людей. <…> Нужно ввести какой-то стандарт: что такое крупная сумма? Иначе понятие очень расплывчатое.
Владимир Григорьев
Кроме того, собеседник 360.ru обратил внимание на возможные подозрения к звонящим со стороны россиян: не являются ли люди, представляющиеся сотрудниками банка, сами мошенниками, желающими выяснить детали?
По словам эксперта, новая практика может породить и новые схемы обмана.
«Эти уточнения наверняка станут источником того, что мошенники придумают новые схемы и будут действительно представляться сотрудники банков, звонящими по поводу перевода», — предположил он.
Как доказать родство по телефону?
Самый уязвимый аспект нововведения — его практическая реализация. Как банк может верифицировать информацию, которую клиент сообщает на словах?
Григорьев подчеркнул, что ряд вопросов о логике всего процесса необходимо проработать: например, как проверить степень родства, если у людей разные фамилии. Получается, что сотруднику банка придется действовать как психологу, оценивая уверенность голоса и отсутствие паники у клиента.
Но в такой ситуации человек может раздраженно реагировать, поскольку ему тормозят перевод близким людям, который мог понадобиться в срочном порядке.
Владимир Григорьев
Баланс интересов: что делать клиенту?
Нововведения требуют взвешенного подхода не только со стороны банковского сектора, но и от самих клиентов. Чтобы уберечься от действий аферистов, важно соблюдать ряд нехитрых правил.
- сохранять спокойствие: требование сотрудника банка носит уточняющий характер и продиктовано исполнением закона;
- знать свои права: клиент вправе уточнить, на каком основании задаются вопросы;
- оставаться бдительными: нужно помнить, что настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать CVV-код карты, пин-код или полные реквизиты доступа к онлайн-банку.