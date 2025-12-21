Российские банки стали уточнять родственные связи при крупных переводах

В России банки начали запрашивать у клиентов родственные связи с человеком, которому планируется перевести крупную денежную сумму. Об этом сообщило РИА «Новости».

При попытке такого перевода операцию блокируют, после чего сотрудник банка связывается с клиентом и задает ряд уточняющих вопросов.

Меры стали применять в связи с мошенническими атаками.

Ранее стало известно, что счета россиян захотели привязать к ИНН. Эта мера, по задумке Центробанка, станет техническим фундаментом для борьбы с дропперами.

Новое требование будет обязательным для всех кредитных организаций. ИНН станет не менее значимым реквизитом для счета, чем паспортные данные.