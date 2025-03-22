Живут в тюрьме как короли. Обвиняемые в нападении на «Крокус» ни в чем себе не отказывают в заключении
Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» уже год содержатся в комфортных условиях в СИЗО «Лефортово». Они смотрят телевизор, делают себе модные стрижки и живут как в санатории, несмотря на предъявленные им чудовищные обвинения.
Сегодня завершилось расследование в отношении 19 фигурантов уголовного дела о трагических событиях в «Крокусе». Следователи сделали вывод, что обвиняемые были причастны к теракту, и в скором времени они предстанут перед судом.
Несмотря на то что из-за нападения на концертный зал погибли 146 и пострадали более 500 человек, фигуранты уголовного дела живут в комфортных условиях. Им предоставили медицинскую помощь, а одному из боевиков сделали операцию на глаз и вернули зрение.
Бывший барбер Мухаммадсобир Файзов оказал сопротивление при задержании и был ранен, поэтому на первое заседание суда его выкатили в коляске. Сейчас он прекрасно себя чувствует и хорошо видит, сообщил Telegram-канал Shot.
Предполагаемый преступник ведет здоровый образ жизни, занимается спортом в СИЗО и делает себе модные стрижки — мужчина даже требовал предоставить ему машинку, чтобы подравнивать бороду.
Что известно о подозреваемых
Адвокаты считают Файзова самым хитрым из фигурантов дела. Подозреваемый соглашается давать показания только после своих сообщников и не торопился делиться информацией со следователями. Он попросил принести ему в камеру Коран, но пока его не получил.
Другой фигурант, Далерджон Мирзоев, содержится в двухместной камере с украинцем. На первом заседании обвиняемый вел себя неадекватно: он гримасничал, бредил и странно двигался. В отличие от Файзова, он пошел на сотрудничество со следствием и подробно рассказал о своей жизни, в том числе о брате, участвовавшем в боях в Сирии на стороне ИГИЛ*.
Другие обвиняемые — Шамсидин Фаридуни и Саидакрам Рачабализоде — находятся в одиночных камерах.
«Если бы жили в общих камерах, до суда бы не дожили», — привел Shot слова общественников.
Сотрудники СИЗО внимательно следят, чтобы те не наложили на себя руки. По данным канала, именно Фаридуни мог являться главарем террористов. Источник канала рассказал, что именно он получал инструкции от кураторов и предоставил итоговый план.
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.