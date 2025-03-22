Живут в тюрьме как короли. Обвиняемые в нападении на «Крокус» ни в чем себе не отказывают в заключении

Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» уже год содержатся в комфортных условиях в СИЗО «Лефортово». Они смотрят телевизор, делают себе модные стрижки и живут как в санатории, несмотря на предъявленные им чудовищные обвинения.

Сегодня завершилось расследование в отношении 19 фигурантов уголовного дела о трагических событиях в «Крокусе». Следователи сделали вывод, что обвиняемые были причастны к теракту, и в скором времени они предстанут перед судом.

Несмотря на то что из-за нападения на концертный зал погибли 146 и пострадали более 500 человек, фигуранты уголовного дела живут в комфортных условиях. Им предоставили медицинскую помощь, а одному из боевиков сделали операцию на глаз и вернули зрение.

Бывший барбер Мухаммадсобир Файзов оказал сопротивление при задержании и был ранен, поэтому на первое заседание суда его выкатили в коляске. Сейчас он прекрасно себя чувствует и хорошо видит, сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагаемый преступник ведет здоровый образ жизни, занимается спортом в СИЗО и делает себе модные стрижки — мужчина даже требовал предоставить ему машинку, чтобы подравнивать бороду.