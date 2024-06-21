21 июня 2024 20:55 «Зачем было так издеваться». На Кубани завели дело об истязании девочки в психдиспансере Краснодарский СК возбудил дело об истязании девочки-инвалида в психдиспансере 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Краснодарском крае родители забрали девочку-инвалида из психдиспансера со следами связываний, порезами и другими травмами. Ребенок потерял 10 килограммов и стал бояться прикосновений.

«Заявили, что увечья она сама себе нанесла» У девочки есть инвалидность с детства. Сейчас ей 13 лет, она почти не говорит. Первый раз в ПНД ребенок лежал в 2019 году для уточнения диагноза, пояснила в беседе с 360.ru мать девочки. Тогда госпитализация прошла благополучно.

В этом году родителям пришлось класть дочь в диспансер уже по другой причине — у нее периодически начинались приступы: она могла кричать, потом снова затихать. Причина такого изменения в поведении была непонятна. Сначала мать думала, что дочку стоит отправить на процедуру МРТ, но невролог сказала, что в этом нет смысла. Девочку рекомендовали положить в ПНД на обследование.

Фото: Телеканал «360»

«Мы привезли ребенка, поговорили с врачом, все было нормально, она сказала, что, возможно, неврологическое заболевание могли упустить, может быть, причина во внутричерепном давлении», — добавила собеседница 360.ru. После госпитализации женщина несколько раз звонила в больницу, чтобы узнать о состоянии дочери и возможной причине криков. Но всякий раз ей говорили, что пока выводы делать рано. Затем дочери сменили врача и в конце концов заявили, что у ребенка нашли стоматит и проблемы с желудком.

Фото: Телеканал «360»

«Сказали, что, возможно, поэтому она кричит. Потом по семейным обстоятельствам я попросила выписать дочку пораньше, обычно дети лежат там 30 дней. И вот 17-го числа мы ее забрали в таком состоянии. Нам заявили, что увечья она сама себе нанесла, мы были в шоке», — поделилась мать девочки.

Фото: Телеканал «360»

Как добиться правды? Родители обратились в приемный покой за объяснениями, вызвали полицию. В ПНД прибыл инспектор по делам несовершеннолетних, женщина написала заявление с просьбой возбудить уголовное дело, затем потребовала провести судмедэкпертизу. Процедуру провели, правда, ни один документ на руки не дали. Из-за этого семья решила еще раз пройти экспертизу — уже за свои средства. Поехали в Краснодар, но там их принимать отказались.

И в частном порядке нас отказались принимать. Мы хотели доказать, что у ребенка следы вязки на руках и ногах. Когда смогли добиться проведения экспертизы, они ничего не стали фотографировать и заявили, что не будут описывать характер нанесения травм, а только степень тяжести. Мать пострадавшей девочки-инвалида

«Идти уже больше некуда, а мне просто ребенка надо лечить, обследовать, а в эту больницу класть я не могу — боюсь. Других клиник, чтобы лечить таких деток, здесь нет, а нам нужно нормальное обследование», — плача, добавила женщина. В ответ на вопрос, кто, по ее мнению, может быть виноват в случившемся, мама девочки предложила, что такое обращение допустил персонал диспансера, который присматривает за маленькими пациентами. Отдельно она отметила, что после выписки дочка очень сильно похудела — потеряла около 10 килограммов.

Она боится ложки, видимо, там не могла кушать. Руками закрывает голову, боится темноты, боится прикосновений. Я не знаю, что с ней делали, раньше она могла подойти обнять, поцеловать, если сама хотела этого. Зачем так было издеваться над ребенком? После больницы она нас даже сначала не узнавала. Мать девочки

Помимо следов связывания, у ребенка были раны на лице и странные повреждения на руках. Один из пальцев, как заявили матери в ПНД, дочь якобы обсосала. «Но мы когда в приемном отделении были, нам сказали, что скальпелем было отрезано, края ровные. Я там в обморок почти упала. И ведь как было на самом деле, я не знаю: ребенок неговорящий», — заключила собеседница 360.ru.

Реакция Следственного комитета В региональном СУ СК 21 июня заявили о возбуждении дела об истязании девочки. В ведомстве уточнили, что в специализированном учреждении в Выселковском районе ребенок находился с мая по июнь. Там пациентка получила многочисленные травмы. «При этом должностные лица учреждения не осуществляли должный надзор за девочкой и не предприняли мер к оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшей», — подчеркнули в пресс-службе.