За домогательства в Сети придется отвечать офлайн: как наказать любителей слать дикпики?

Рассылка интимных фотографий может обернуться для отправителя административной и уголовной ответственностью, однако некоторые пользователи почему-то не принимают во внимание действующее законодательство и продолжаю ходить по очень тонкому льду. В каком случае дикпик будет считаться преступлением, разбирался 360.ru.

Новый вид домогательств

На проблему с откровенным и нежеланным контентом обратили внимание депутаты от партии «Новые люди». Они заявили, что женщины все чаще подвергаются новым формам домогательств и испытывают от этого сильный стресс, однако виновников либо не наказывают, либо судят слишком строго — по статье о порнографии.

Чтобы заполнить правовую лакуну, парламентарии предложили ввести административную ответственность специально для тех, кто присылает непристойные фото.

Эту инициативу в беседе с 360.ru прокомментировал юрист Денис Хмелевской. Он напомнил, что за рассылку дикпиков человека можно привлечь и по уголовной, и по административной ответственности, в зависимости от ситуации.

«Когда персонажи совершают подобные действия, они очень сильно рискуют», — отметил специалист.