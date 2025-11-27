За домогательства в Сети придется отвечать офлайн: как наказать любителей слать дикпики?
Юрист Хмелевской: любителей рассылать дикпики могут обвинить в домогательствах
Рассылка интимных фотографий может обернуться для отправителя административной и уголовной ответственностью, однако некоторые пользователи почему-то не принимают во внимание действующее законодательство и продолжаю ходить по очень тонкому льду. В каком случае дикпик будет считаться преступлением, разбирался 360.ru.
Новый вид домогательств
На проблему с откровенным и нежеланным контентом обратили внимание депутаты от партии «Новые люди». Они заявили, что женщины все чаще подвергаются новым формам домогательств и испытывают от этого сильный стресс, однако виновников либо не наказывают, либо судят слишком строго — по статье о порнографии.
Чтобы заполнить правовую лакуну, парламентарии предложили ввести административную ответственность специально для тех, кто присылает непристойные фото.
Эту инициативу в беседе с 360.ru прокомментировал юрист Денис Хмелевской. Он напомнил, что за рассылку дикпиков человека можно привлечь и по уголовной, и по административной ответственности, в зависимости от ситуации.
«Когда персонажи совершают подобные действия, они очень сильно рискуют», — отметил специалист.
Ответственность за дикпики
Эксперт обозначил, что фотографии для медицинских и исследовательских целей не попадают в категорию непристойных и не будут считаться порнографическим материалом или попыткой домогательства.
«Понятие порнография с точки зрения применения ответственности связано не только с изображением, но и с некими сопутствующим действиями. Когда речь идет о том, что один врач посылает другому фото и спрашивает, как здесь болезнь развивается, это не является преступлением», — уточнил он.
Жертва домогательств может обратиться в полицию — для этого достаточно заскриншотить фото и сделать нотариальные протоколы по фактам переписки. По словам юриста, в лучшем случае отправителя привлекут к ответственности по административной статье и оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч, в худшем — дадут тюремный срок.
Эксперт уточнил, что если собеседника попросили не присылать непристойные изображения, но он продолжает это делать, его будет ждать почти гарантированная уголовная статья.
«Помимо распространения порнографической продукции, можно еще схлопотать состав 133 статьи УК — это домогательства. Это более страшный состав», — пояснил Хмелевской.
Если мужчина отправляет дикпики несовершеннолетней, ему грозит особенно суровое наказание. Исключение сделают лишь в том случае, если отправителю самому нет 18 лет, подчеркнул юрист.