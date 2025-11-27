В Госдуме встали на тропу войны с любителями дикпиков

Граждан, которые рассылают изображения интимного характера, необходимо привлекать к административной ответственности. Об этом в письме главе Минюста Константину Чуйченко заявили депутаты от партии «Новые люди». Копия документа появилась в распоряжении 360.ru.

Парламентарии отметили, что россиянки все чаще сталкиваются с новыми формами домогательств и грубого нарушения личных границ.

«В последнее время к нам все чаще обращаются женщины с жалобами на рассылку изображений интимного характера», — написали депутаты.

Они объяснили, что дикпики приходят россиянкам не только в личных сообщениях в социальных сетях, но и в общественных местах, в том числе метро.

«Заявительницы отмечают, что испытывают сильный стресс от таких действий, однако, как правило, не обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой, либо не верят в возможность привлечь отправителя к ответственности», — обратили внимание авторы инициативы.

Депутаты напомнили, что законодательство лишь частично регулирует этот вопрос: в редких случаях суды после сложной экспертизы относят рассылку дикпиков к распространению порнографии.

«Мы считаем необходимым заполнить этот пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав за направление гражданину без его согласия изображений интимного характера, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — добавили они.

