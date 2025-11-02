Сегодня 13:58 «Конкретных преступлений за мной нет». За что арестовали вора в законе Гию Свердловского Вора в законе Гию Свердловского заключили под стражу до 30 декабря 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Криминал

Урал

Задержания

Суд

Законы

Тюрьмы

Екатеринбург

Свердловская область

Георгия Акоева, более известного как Гия Свердловский, подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Сейчас в отношении него ведется следствие. Как сообщили оперативники, Георгий Акоев был последним вором в законе в Свердловской области и контролировал регион.

Гию Свердловского, известного криминального авторитета, задержали в Екатеринбурге 31 октября. Операцию провели спецназовцы в его офисе в элитном ЖК «Квартал Федерация», где также прошли обыски. Вместе с ним увезли еще трех человек, но их процессуальный статус неизвестен. По информации источника «Коммерсанта», в офисе Гия занимался вопросами, связанными с криминалом. Ранее Георгия Асоева часто задерживали, но затем отпускали.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Гия Свердловский СМИ утверждают, что Георгий Акоев приходится племянником покойному криминальному авторитету Аслану Усояну, известному как Дед Хасан. В 2013 году киллер убил его в Москве. Дед Хасан был одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. В 2008 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Георгия Акоева к 11 годам лишения свободы за разбой. В 2017 году он вышел на свободу. Детство и юность Гия Свердловский (настоящее имя — Георгий Шалвович Акоев) родился 25 июня 1973 года в Тбилиси, столице Грузинской ССР. Несмотря на прозвище, связанное с Уралом, он появился на свет за тысячи километров от него. Гия по национальности езид — представитель этноконфессиональной группы курдов, исповедующих религию шарфаддин. Исторически езиды связаны с севером современного Ирака, а в России проживает около 30 тысяч их представителей. Езиды известны как закрытое общество, где важную роль играют кланы. После распада СССР грузинский клан контролировал большие территории в Центральной России, на Украине и Кавказе. Когда Акоев был молод, его называли смотрящим за кавказскими криминальными группами в Свердловской области. «Духовным наставником» Георгия был бизнесмен Жора Гасоян, владелец ресторана в Екатеринбурге. Гия был связан с еще одним влиятельным криминальным авторитетом — Темури Мирзоевым, известным как Тимур Свердловский. Дядя Георгия получил статус вора в законе в 17 лет и контролировал финансовые потоки на Урале. Он долгое время избегал наказания, ссылаясь на плохое здоровье: у него были туберкулез и инвалидность. Отец Георгия, Шалва Акоев, был успешным предпринимателем в строительной сфере, написало издание 24smi. По данным СМИ, именно он способствовал тому, чтобы его сын стал преступником, и готовил его к роли вора в законе.

Фото: Соцсети

Криминальная деятельность Свердловского В 2006 году уроженец Тбилиси впервые попал за решетку. Его задержали после ограбления риелтора, во время которого преступники сломали мужчине ноги бейсбольной битой. Акоев не участвовал в нападении, но его назвали заказчиком. Суд приговорил Свердловского к 11 годам тюрьмы. Благодаря поддержке Деда Хасана и своего влиятельного дяди Акоев получил статус вора в законе в ноябре 2008 года. Однако в колонии он не отличался примерным поведением. В тюрьме Свердловский оказался на грани гибели из-за конфликта двух криминальных группировок. Его жестоко избили люди Тариэла Ониани. Из елецкого СИЗО уральского авторитета перевели на Ямал в ИК «Полярная сова». Акоев освободился в августе 2017 года. У колонии его ждал только отец. Вместе они прилетели в Екатеринбург. Мужчина хотел вернуть утраченное влияние и укрепить свой авторитет на воровских сходках. Его врагами стали другие кавказские группировки. Местные СМИ сообщали о его конфликте с чеченцами. Ходили разговоры о том, что Гию Свердловского могут «раскороновать» из-за возможного сотрудничества с правоохранителями. В 2022 году Георгия задержали в ресторане Москвы, но после профилактической беседы отпустили. На вопрос, является ли он вором в законе, Гия Свердловский пошутил, что не считает себя депутатом Госдумы. Мужчина рассказал, что приехал в столицу, чтобы купить подарки детям. Личная жизнь вора в законе О личной жизни Гии Свердловского известно немного. До «коронации» Георгий был женат. В 1999 году у него родилась дочь Диана, которая получила медицинское образование и стала косметологом. Всего у Гии Свердловского трое детей. На почти единственной фотографии в интернете криминальный авторитет изображен с четками в руках. После освобождения в 2017 году он избегал внимания журналистов и не афишировал свой статус. Свердловский часто бывал в Москве для встреч, летал в Турцию и Грецию. После 11 лет в колонии здоровье уральского вора в законе серьезно ухудшилось. У него начались проблемы с сердцем. Весной 2023 года Акоев попал в больницу в бессознательном состоянии. По одной из версий, причиной госпитализации могла стать передозировка наркотиков.

Фото: РИА «Новости»

«Мне честь и репутация дороже» Суд Екатеринбурга 2 ноября избрал меру пресечения вору в законе Гие Свердловскому. «Георгию Акоеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По данным источника kp.ru, задержанный криминальный авторитет отказался отвечать на вопросы правоохранителей. Он не признал свою вину. Следствие попросило суд арестовать 52-летнего вора.

У следствия появились основания для возбуждения уголовного дела, после чего Акоев был взят при силовой поддержке спецназа. Проявил спокойствие, держал себя в руках. источник kp.ru

По мнению силовиков, Акоев на свободе может угрожать свидетелям, сообщил E1.RU. Поскольку сбор доказательств по делу продолжается, он может попытаться скрыться или уничтожить важные улики. Судье передали материалы дела, включая заключение криминалиста и анализ интернет-ресурса, где упоминается Акоев. Экспертиза якобы подтвердила, что Гия придерживается АУЕ* и занимает высокое положение в этой субкультуре. Также на него указали свидетели, которые ранее отбывали наказание. «Ваша честь, я прошу принять во внимание то, что я уже восемь лет на свободе, с 2017 года никаких действий не предпринимал. Ни о чем о таком понятия не имел никогда. И, честно говоря, понятия не имею, что мне вменяют», — говорил Гия Свердловский в суде. Он подчеркнул, что намерен добиться оправдания , потому что ничего противозаконного не совершал. Также обвиняемый указал на то, что у него есть проблемы со здоровьем — не может дышать в камерах. Кроме того, Свердловский добавил, что не собирается препятствовать суду и следствию.

Конкретных преступлений за мной не имеется. Все, что имеется, — это голословность на прошлых съемках и так далее, насколько я понял. Прошу оставить меня под домашним арестом с семьей. Мне моя честь и репутация намного дороже. Гия Свердловский

На заседании суда присутствовала супруга Гии. От комментариев по уголовному делу она отказалась. *«АУЕ» — запрещенная в России экстремистская организация.