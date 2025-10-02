Сегодня 13:34 Взорвут страну изнутри. Как «непо-бейби» превратились в реальную угрозу для России 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com Криминал

Наглость зарвавшихся отпрысков элиты в России однажды достигнет критической массы. И тогда непальский сценарий вполне может стать реальностью. Вспомните, что произошло в этой стране из-за вседозволенности золотой молодежи. Кто такие «непо-бейби» и как они уже сейчас подрывают Россию изнутри — в материале 360.ru.

Кто такие «непо-бейби» и чем они опасны «Непо-бейби» — это дети знаменитостей или влиятельных людей, которые добились успеха благодаря фамилии и родственным связям. Именно представители этой касты недавно устроили революцию в Непале — все случилось во многом благодаря тому, что золотая молодежь слишком демонстративно хвастала своим могуществом и богатством. Не исключено, что и Россия пойдет по непальскому сценарию — «непо-бейби» уже среди нас. Один из ярких примеров — дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия. Такая «элита» способна взорвать страну изнутри — это лишь вопрос времени, предрекает «Царьград».

Непальский сценарий — не фантастика Пьяная авария с наследницей Цапка, в результате которой девушка разгромила дом простых людей на своем элитном авто, подсветила одно явление. Детям элиты мало роскошных торжеств и «голых вечеринок». Уверенные в своей безнаказанности, представители золотой молодежи спокойно нарушают закон. В этом плане дети криминальных авторитетов ничем не отличаются от отпрысков правоохранителей и высокопоставленных чиновников. Символ целого поколения рожденных с золотой ложкой во рту — уличная гонщица Мара Багдасарян. За нарушения ПДД она получала аресты, штрафы и обязательные работы, а в 2017-м ее пожизненно лишили водительских прав. Характерная фраза «ты знаешь, кто мой папа/мама?» звучит в любой ситуации. Стоит вспомнить дочь главы района Вологодской области, которая грозилась отправить собеседника на СВО только потому, что ее мама Юлия Шевцова — мэр. Однако родительница поплатилась за это должностью. На слуху и история дочери главы Иркутского района Екатерины Фроловой, которая тоже привыкла к роскоши, как и Анастасия Цапок. Вместе с мужем девушка летает в Дубай и на Мальдивы, рассекает на «Геликах» и Mercedes S-класса и покупает брендовые вещи. Ее супруг подобострастно утверждает, что все страны — это «пробник Америки».

Пьяное ДТП дочери Цапка В ночь на 28 сентября 25-летняя Анастасия Цапок стала героиней полицейской хроники, попав в пьяное ДТП. Дочь лидера Кущевской ОПГ врезалась на люксовом Mercedes в частный дом в селе Николаевка. Авто пробило стену, повредило мебель и технику. Лишь чудом никто не пострадал. С Анастасией находился молодой человек, который доказывал, что он якобы сын прокурора. Парень пытался надавить на сотрудников ГАИ: предлагал им замять дело и уверял, что они «встанут на колени», если начнутся проблемы. Парочка отказывалась от медосвидетельствования, при этом дочь криминального авторитета хамила и кричала: «Ты знаешь, чья я дочь?», а парень угрожал поставить всех на колени, если ему будут чинить проблемы.

По данным ГИБДД Ростовской области, машиной управляла Анастасия. К тому же, она была пьяна и значительно превысила скорость. Протаранивший дом Mercedes стоит около 20 миллионов рублей. Сама владелица авто демонстрирует в Сети роскошную жизнь, отдых и путешествия на лучшие заграничные курорты.

Сразу после случившегося на место аварии якобы приезжала ее мать Анжела-Мария. Она обещала владельцам дома возместить ущерб, но вопрос подвис. Хозяева остались без света и тепла с огромной дырой в стене.

ОПГ Цапка Кущевская ОПГ прославилась после массового убийства в Краснодарском крае в 2010 году, когда Сергей Цапок и его банда расправилась с 12 местными жителями, среди которых были трое детей. На момент этого преступления Анастасии было 10 лет. Ее отец получил пожизненный срок и сгинул в тюрьме. Другие члены ОПГ жили за решеткой не хуже, чем на воле. В 2018-м появились снимки, на которых ближайший соратник Сергей Вячеслав Цеповяз, сидевший в колонии в Амурской области, жарил шашлык, ел крабов и красную икру. Поговаривали, что даже за решеткой заключенный пользовался мобильным телефоном и услугами посредника, который доставлял в колонию нужные продукты и привозил к преступнику платного стоматолога.