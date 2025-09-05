Взламывали телефоны и брали займы. В Петербурге поймали хакеров, обкрадывавших россиян
Киберполиция Петербурга поймала хакеров, обманувших десятки россиян
Киберполиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность группы хакеров, обманувших десятки человек. Подробности — в материале 360.ru.
Сотрудники регионального Управления по борьбе с киберпреступностью задержали трех участников преступной группы, на счету которых были десятки случаев хищения денег у россиян с помощью вредоносного ПО.
«По оперативным данным, преступная группа под руководством 24-летнего предприимчивого жителя Белгородской области, проживающего в Москве, действовала с января этого года. При этом каждому участнику группы отводилась своя роль», — отметили в ведомстве.
Полицейские выяснили, что 35-летняя жительница поселка Парголово Выборгского района Петербурга вместе с 35-летним сообщником из Гатчины по приказу своего руководителя размещали на сайтах в интернете объявления о работе с разным видом заработка.
Когда потенциальные жертвы откликались на объявление, их общение продолжалось в мессенджерах. Там соискателей убеждали скачать приложение. Для этого нужно было перейти по ссылке на фишинговый сайт, который выглядел как официальный ресурс магазина приложений для мобильных устройств.
После скачивания и установки данного приложения мобильное устройство потерпевших заражалось вредоносным программным обеспечением, которое открывало злоумышленникам полный доступ, в том числе к дистанционному банковскому обслуживанию, предоставляя возможности к хищению денежных средств с банковских счетов потерпевших.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кроме того, руководитель преступной группы, получая на «взломанных» гаджетах потерпевших доступ к аккаунтам «Госуслуг», брал микрозаймы и переводил их на банковские счета, которые открывал на подставных лиц.
Злоумышленники использовали мобильные устройства для выхода в интернет через зарубежные прокси-серверы. Это создавало видимость, что пользователь находится за пределами России.
Сыщики установили, что задержанные причастны не менее чем к 50 случаям дистанционного хищения денег у жителей разных регионов России. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. Из них семь преступлений произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где мошенники украли 162 200 рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».
В ходе обысков по адресам проживания задержанных нашли четыре мобильных телефона с мессенджерами, где велась компрометирующая переписка, четыре банковские карты, системный блок и четыре ноутбука. Лидера группы арестовали. Остальным участникам назначили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.