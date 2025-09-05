Взламывали телефоны и брали займы. В Петербурге поймали хакеров, обкрадывавших россиян

Сотрудники регионального Управления по борьбе с киберпреступностью задержали трех участников преступной группы, на счету которых были десятки случаев хищения денег у россиян с помощью вредоносного ПО.

«По оперативным данным, преступная группа под руководством 24-летнего предприимчивого жителя Белгородской области, проживающего в Москве, действовала с января этого года. При этом каждому участнику группы отводилась своя роль», — отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 35-летняя жительница поселка Парголово Выборгского района Петербурга вместе с 35-летним сообщником из Гатчины по приказу своего руководителя размещали на сайтах в интернете объявления о работе с разным видом заработка.

Когда потенциальные жертвы откликались на объявление, их общение продолжалось в мессенджерах. Там соискателей убеждали скачать приложение. Для этого нужно было перейти по ссылке на фишинговый сайт, который выглядел как официальный ресурс магазина приложений для мобильных устройств.