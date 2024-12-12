Сегодня 05:18 Выдавливали, ломая кости. Врачей роддома в Симферополе обвинили в инвалидности младенца Юрист Чернышук: врачи роддома в Симферополе покалечили ребенка при родах 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Владимир и Дарья Провоторовы из Симферополя готовились стать родителями второй раз, но при родах ребенок застрял в родовых путях и появился на свет бездыханным. Врачам удалось вернуть к жизни младенца, однако он сильно пострадал. Есть ли в этом вина врачей, выяснит следствие. Родители пострадавшего новорожденного рассказали 360.ru свою версию произошедшего.

«Как вы рожать пошли» Владимир и Дарья сообщили, что предварительно врачи приняли решение, что для родоразрешения используют кесарево сечение. Беременная пришла в больницу заранее, однако не смогла попасть на прием к врачу в первый день из-за большой очереди. На следующий день поход в больницу увенчался успехом и Дарью положили в палату. В роддоме консилиум врачей принял решение, что девушка будет рожать самостоятельно. УЗИ показало, что плод до 3,7 килограмма. Сами пострадавшие считают, что такое решение приняли из-за того, что не было свободной операционной из-за большого количества пациентов. Дарья рассказала, что врач, проводивший осмотр, был груб и небрежен. «Я сидела в палате, у меня продолжали течь слезы. Я не могла понять, почему так грубо прошел осмотр и почему было так больно», — поделилась девушка.

Фото: РИА «Новости»

На УЗИ, которое назначили перед самыми родами, Дарья не попала из-за очереди, у нее начались сильные схватки. Девушку направили в родовую. «В какой-то момент я посмотрел на врача и увидел, что он нервничает. Прибежало еще два врача, которые начали помогать путем выталкивания. Они взяли полотенца и локтями давили на живот», — рассказал присутствовавший на родах Владимир. Ребенок родился мертвым, но врачам удалось его реанимировать. Младенца перевезли в Симферопольскую детскую больницу в отделение паллиативной помощи. «Как оказалось позже, у ребенка было переломано два ребра. Сделали энцефалограмму и КТ головного мозга. Импульсы головного мозга на достаточно низком уровне. Нервная активность минимальная. Малыш был под ИВЛ, сердце само заработало, но была проблема с почками», — добавил Владимир. В то время, когда врачи боролись за жизнь младенца, Дарья находилась в больнице в тяжелом состоянии. У нее была высокая температура. «Начмед заходит [в палату] и говорит: „Как вы пошли рожать второй раз, если знали, что у вас были первые тяжелые роды. Мы что, за вас родим что ли“. <…> Врачи говорят: „Мы вам матку сохранили, еще родите“. Этот ребенок не получился, пойдете другого родите», — возмутилась Дарья.

Фото: РИА «Новости»

Без шансов «Шансов на полноценную жизнь у него практически нет. Мозг поврежден, пострадали жизненно важные функции», — рассказал медицинский юрист Николай Чернышук о состоянии младенца. Адвокат сообщил, что он и его доверители собирают медицинскую документацию, уже обратились в страховую компанию для проведения экспертизы качества медицинской помощи. «Нами разрабатывается сейчас досудебная претензия и исковое заявление в суд с требованием о компенсации морального и материального вреда, причиненного как ребенку, так и родителям. Общая сумма компенсации по нашим подсчетам составит не менее 50 миллионов рублей. Обсуждаются также требования о пожизненной выплате пострадавшему ребенку», — заявил Чернышук. СК России по городу Симферополю устанавливает обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родоразрешения. Следователи изучают ход беременности, действия персонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи и в момент принятия родов.