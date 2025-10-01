Выбросил ноги и голову в яму: у Расчлениграда появился город-конкурент
СК: жителя Елабуги задержали за убийство 72-летнего соседа
Жители Елабуги столкнулись с необычной и страшной находкой — в заброшенном гараже обнаружили разлагающиеся части тела. Главного подозреваемого уже установили, им оказался 51-летний мужчина. В преступлении он сознался.
Что произошло
По версии следствия, 25 сентября задержанный распивал спиртное со своим 72-летним соседом. Общение шло в мирном ключе до того момента, как пенсионер сообщил хозяину, что тот задолжал ему 160 тысяч рублей. После этого заявления между мужчинами началась перепалка, которая переросла сначала в потасовку, а потом и в поножовщину.
Хозяин дома избил соседа, а потом пырнул его несколько раз ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Несмотря совершенное им убийство, мужчина продолжил активно потреблять спиртное в течение нескольких дней.
По данным МВД по Татарстану, житель Елабуги только утром 26 сентября обнаружил, что его знакомый мертв.
На пятый день после убийства он решил избавиться от тела, поэтому расчленил его и стал выносить останки в заброшенный гараж. Части тела он расфасовал в черные пакеты.
«Фигурант решил избавиться от тела, расчленил его и выносил с места преступления по частям. Один пакет он спрятал в одном из заброшенных гаражей, а другой оставил рядом со своим домом», — отметили в МВД.
Как задержали подозреваемого
Во время транспортировки один из мешков порвался и останки вывалились на землю. К неудаче убийцы, как раз в этот момент рядом остановился автомобиль.
Расчленитель испугался наказания и сбежал, привлекая к себе еще больше внимания. Полиция задержала мужчину в тот же день, во время допроса он полностью признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Задержанному предъявили обвинения, следствие обратилось в суд с требованием заключить мужчину под стражу в качестве меры пресечения.
Задержанный рассказал во время проведения следственных действий, как именно все произошло. Также он показал, куда планировал выкинуть останки.
«Пришел я оттуда с пакетом, [в котором были] ноги, голова, [чтобы] выбросить туда в яму», — отметил он на видео.
В итоге суд арестовал обвиняемого на два месяца — до 30 ноября. Ход следствия находится на контроле городской прокуратуры.