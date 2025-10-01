Выбросил ноги и голову в яму: у Расчлениграда появился город-конкурент

Жители Елабуги столкнулись с необычной и страшной находкой — в заброшенном гараже обнаружили разлагающиеся части тела. Главного подозреваемого уже установили, им оказался 51-летний мужчина. В преступлении он сознался.

Что произошло

По версии следствия, 25 сентября задержанный распивал спиртное со своим 72-летним соседом. Общение шло в мирном ключе до того момента, как пенсионер сообщил хозяину, что тот задолжал ему 160 тысяч рублей. После этого заявления между мужчинами началась перепалка, которая переросла сначала в потасовку, а потом и в поножовщину.

Хозяин дома избил соседа, а потом пырнул его несколько раз ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Несмотря совершенное им убийство, мужчина продолжил активно потреблять спиртное в течение нескольких дней.

По данным МВД по Татарстану, житель Елабуги только утром 26 сентября обнаружил, что его знакомый мертв.

На пятый день после убийства он решил избавиться от тела, поэтому расчленил его и стал выносить останки в заброшенный гараж. Части тела он расфасовал в черные пакеты.

«Фигурант решил избавиться от тела, расчленил его и выносил с места преступления по частям. Один пакет он спрятал в одном из заброшенных гаражей, а другой оставил рядом со своим домом», — отметили в МВД.