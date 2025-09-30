Бывшего и. о. замгубернатора Кубани задержали по подозрению в хищениях гумпомощи
Бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали правоохранители. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, Власова подозревают в хищениях гуманитарной помощи для участников спецоперации.
Ранее Власов объявил об уходе в отставку в связи с командировкой в зону СВО.
Накануне Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на собственный источник писал об обысках в кабинете Власова. По его словам, мероприятия могли быть связаны с хищением денег на субсидии для бойцов СВО.
По предварительной информации, выделенные деньги не доходили до воинов.