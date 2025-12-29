Вид русских женщин причинял страдания: блогера-мигранта задержали за оскорбления россиян

Блогера-мигранта арестовали после высказываний о трагедии в Одинцове

Приезжего из Таджикистана Саидназара Ходжимуродова арестовали за антироссийские посты в соцсетях. Он систематически жаловался на тяжелую жизнь в России. Поводом для задержания стали комментарии мужчины о трагических событиях в Одинцове.

Вид русских женщин причинял страдания

Ходжимуродов приехал покорять столицу шесть лет назад. Он устроился работать водителем такси и одновременно вел блог под ником Саиджон Ходжиев.

В своих роликах рассказывался о проблемах существования в России, оскорбляя граждан, в том числе руководителей Следственного комитета. К «страданиям», например, он относил вид русских женщин в одежде, которая якобы нарушала нормы приличия.

Антироссийские высказывания таксиста достигли пика после происшествия в Одинцове, где подросток зарезал мальчика из семьи уроженцев Таджикистана. Ходжимуродов спроецировал эту жестокость на всех россиян и заявил, что они «сотнями убивают таджиков». Вину за это возложил на российские власти.

Как отреагировали люди?

На высказывания мигранта отреагировали активисты патриотических движений — обратились в полицию. В итоге таксиста задержали в ВАО Москвы, возбудили уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.