Вид русских женщин причинял страдания: блогера-мигранта задержали за оскорбления россиян
Блогера-мигранта арестовали после высказываний о трагедии в Одинцове
Приезжего из Таджикистана Саидназара Ходжимуродова арестовали за антироссийские посты в соцсетях. Он систематически жаловался на тяжелую жизнь в России. Поводом для задержания стали комментарии мужчины о трагических событиях в Одинцове.
Вид русских женщин причинял страдания
Ходжимуродов приехал покорять столицу шесть лет назад. Он устроился работать водителем такси и одновременно вел блог под ником Саиджон Ходжиев.
В своих роликах рассказывался о проблемах существования в России, оскорбляя граждан, в том числе руководителей Следственного комитета. К «страданиям», например, он относил вид русских женщин в одежде, которая якобы нарушала нормы приличия.
Антироссийские высказывания таксиста достигли пика после происшествия в Одинцове, где подросток зарезал мальчика из семьи уроженцев Таджикистана. Ходжимуродов спроецировал эту жестокость на всех россиян и заявил, что они «сотнями убивают таджиков». Вину за это возложил на российские власти.
Как отреагировали люди?
На высказывания мигранта отреагировали активисты патриотических движений — обратились в полицию. В итоге таксиста задержали в ВАО Москвы, возбудили уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.
«Думаю, что его мечта сбудется. И он наконец-то избавится от ненавистной России. Наверное, плачет от радости, что скоро будет в Таджикистане», — написал один из комментаторов в соцсетях.
Еще один пользователь Сети возмутился, что Ходжимуродов на протяжении шести лет оскорблял россиян и никто не обращал на это внимания.
«А ведь неспроста он себе такое позволяет. Знает, что есть приказ не наказывать мигрантов. Зато нашего в Таджикистане за такое сразу бы посадили надолго», — заметил другой комментатор.
Также пользователей заинтересовало, почему ненавидящие русских мигранты остаются в России. По их мнению, многие приезжие только вредят экономике. Они нигде не работают, живут на пособия и даже преступают закон.
Саидназара задержали на два месяца. За этот период следствие соберет полные сведения о его нарушениях. Россияне, возмущенные поведением таксиста, надеются на справедливое наказание.