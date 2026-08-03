Вернулся в камуфляже и с ножом. Что известно об убийстве в Солнечногорске

СК: напавшему с ножом на людей в Солнечногорске мужчине предъявили обвинение

В Солнечногорском городском округе после конфликта во дворе один мужчина погиб, еще один получил ножевые ранения. Подозреваемого задержали в тот же день, позднее ему предъявили обвинение. Подробности произошедшего и рассказ местного жителя — в материале 360.ru.

Что произошло на Староандреевской улице

Нападение произошло ранним утром 3 августа возле одного из домов на Староандреевской улице. Первоначально ГУ МВД России по Московской области сообщило, что между двумя мужчинами и неизвестным произошла ссора, во время которой тот нанес оппонентам ранения и скрылся.

Один из пострадавших, мужчина 1981 года рождения, умер на месте. Второго, 1978 года рождения, доставили в больницу.

Позднее Главное следственное управление СК России по Московской области уточнило обстоятельства конфликта. По версии следствия, обвиняемый распивал алкоголь во дворе вместе со знакомыми. В какой-то момент между ним и одним из мужчин возник спор.

Как утверждает СК, после ссоры местный житель ушел домой, надел камуфлированную одежду и балаклаву, а затем вернулся к компании с ножом и напал на молодых людей. Первый потерпевший скончался до приезда медиков. Второго госпитализировали, ему оказали необходимую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. Ход расследования взяла на контроль Солнечногорская городская прокуратура.