Вернулся в камуфляже и с ножом. Что известно об убийстве в Солнечногорске
СК: напавшему с ножом на людей в Солнечногорске мужчине предъявили обвинение
В Солнечногорском городском округе после конфликта во дворе один мужчина погиб, еще один получил ножевые ранения. Подозреваемого задержали в тот же день, позднее ему предъявили обвинение. Подробности произошедшего и рассказ местного жителя — в материале 360.ru.
Что произошло на Староандреевской улице
Нападение произошло ранним утром 3 августа возле одного из домов на Староандреевской улице. Первоначально ГУ МВД России по Московской области сообщило, что между двумя мужчинами и неизвестным произошла ссора, во время которой тот нанес оппонентам ранения и скрылся.
Один из пострадавших, мужчина 1981 года рождения, умер на месте. Второго, 1978 года рождения, доставили в больницу.
Позднее Главное следственное управление СК России по Московской области уточнило обстоятельства конфликта. По версии следствия, обвиняемый распивал алкоголь во дворе вместе со знакомыми. В какой-то момент между ним и одним из мужчин возник спор.
Как утверждает СК, после ссоры местный житель ушел домой, надел камуфлированную одежду и балаклаву, а затем вернулся к компании с ножом и напал на молодых людей. Первый потерпевший скончался до приезда медиков. Второго госпитализировали, ему оказали необходимую помощь.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. Ход расследования взяла на контроль Солнечногорская городская прокуратура.
Подозреваемого нашли в тот же день
Утром полиция объявила о розыске предполагаемого нападавшего. Спустя несколько часов в подмосковном главке МВД сообщили, что сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали.
Подозреваемым оказался местный житель 1977 года рождения. Его передали сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета для дальнейших процессуальных действий.
Позднее мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве и по статье о покушении на убийство двух человек. В СК сообщили, что во время допроса он признал вину и изложил свою версию произошедшего.
Следователи осмотрели место преступления, допросили участников и свидетелей, а также назначили судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическую экспертизы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.
«Раньше здесь такого никогда не было»
Местный житель Андрей рассказал 360.ru, что живет рядом около пяти лет и прежде не слышал о серьезных конфликтах в этом дворе. По его словам, люди периодически собирались у дома, однако обычно вели себя спокойно.
Он отметил, что во дворе регулярно бывает охрана, поэтому шумные компании быстро просят разойтись. Драк среди людей, которые обычно встречались у подъезда, собеседник 360.ru не замечал.
«Никогда такого не было. Здесь все друг с другом здороваются, все доброжелательные», — рассказал Андрей.
Мужчина допустил, что причиной могла стать бытовая ссора. При этом Андрей подчеркнул, что не был очевидцем нападения и не слышал конфликта, поскольку поздно лег спать.
По его словам, компания, собиравшаяся у подъезда, состояла из взрослых людей старше 30 лет. Ранее серьезных драк или продолжительных ссор между ними он не видел. Официальные обстоятельства и мотив нападения устанавливает следствие.