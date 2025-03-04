В Гуково годами торговали справками об инвалидности. Под следствием теперь тысячи россиян

Тысячи жителей города Гуково в Ростовской области оказались под следствием из-за скандала с поддельными справками об инвалидности. Подробности узнали «Известия» .

По информации газеты, сейчас суд Гуково буквально завален уголовными делами против горожан, которые с 2010 по 2017 годы получали те самые справки в местном бюро медико-социальной экспертизы.

В распоряжении издания появились данные как минимум о 13 возбужденных уголовных делах.

«В каждом эпизоде в качестве ущерба государству фигурируют суммы от 660 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Все эти деньги придется вернуть в бюджет тем, чья вина будет доказана в суде», — указали журналисты.

Как тайное стало явным

Изначально у правоохранителей возникли подозрения на фоне того, что Гуково с населением в 60 тысяч человек насчитывается большое количество людей с инвалидностью. Начали проверку и выяснили, что с 2010 по 2017 год бывший руководитель отделения бюро медико-социальной экспертизы Борис Котов предлагал всем желающим услуги по оформлению инвалидности.

За «работу» клиенты бюро платили от 40 до 100 тысяч рублей. Котова несколько раз в особом порядке судили за выдачу подложных документов. Следствие доказало более 300 фактов взяток и 1790 служебного подлога.

В 2017-м мужчину задержали. Он заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания на руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области и его зама. В итоге глава бюро в 2019-м получил 9,5 года колонии, а его заместитель — 6,5 года заключения.

Что грозит фиктивным инвалидам?

Все фигуранты дел, с которыми удалось поговорить «Известиям», рассказали, что свою вину признали, но в детали вдаваться не стали.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в комментарии газете отметил, что незаконные выплаты, формируя значительный ущерб, подпадают под статью 159 УК РФ.

«Сейчас, благодаря электронному документообороту, легко установить врача, который выдал документы, не соответствующие действительности, как и проверить подлинность документа» — обратил внимание председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

За подделку таких документов грозит уголовную ответственность, продолжил он. Также эксперт рекомендовал обращаться за оформлением подобных бумаг только в отделения соцзащиты или в медицинские учреждения, к которым граждане приписаны, так там объясняют порядок получения инвалидности.

Кроме того, в большинстве случаев инвалидность нужно подтверждать с определенной периодичностью, поэтому контроль в этой сфере достаточно серьезный, убежден Трапаидзе.