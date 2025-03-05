05 марта 2025 15:00 Убивал за колбасу. Уральский Раскольников признался в новых преступлениях 0 0 0 Фото: Anvar Galeev / www.globallookpress.com Криминал

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Пожизненно осужденный убийца стариков Денис Писчиков признался в новых преступлениях. На совести душегуба оказались еще три жертвы. Кто такой Уральский Раскольников и как он наводил страх на Подмосковье и Владимирскую область — в материале 360.ru.

Уральский Раскольников: новые жертвы Серийный убийца Денис Писчиков, которого прозвали уральским Раскольниковым, признался еще в трех убийствах, доведя счет жертв до 17 человек. Недавно на допросе маньяк рассказал, что расправился с тремя пожилыми людьми во Владимирской области. Весной 2002-го в Александрове убийца выставил стекло окна веранды, влез в дом и забил пожилую супружескую пару топором и ножом. Тела скинул в подпол, похитил 700 рублей, резиновую лодку, продукты и скрылся. Летом того же года Писчиков пробрался в дом на участке Мележи и убил 83-летнюю пенсионерку. Однако поживиться в ее доме было ничем. Писчикова приговорили к пожизненному заключению в 2004 году. Он никогда не раскаивался в своих преступлениях. Поэтому, скорее всего, недавнее признание — просто надежда на смену обстановки: в таком случае заключенного обычно вывозят для следственного эксперимента.

Фото: Фото с мест преступления. СУ СК России по Владимирской области / Пресс-служба Следственного комитета

Кто такой Денис Писчиков Денис Писчиков родился в апреле 1983 года в шахтерском поселке Буланаш Свердловской области. Он был вторым ребенком в семье, их с сестрой детство было хоть и не богатым, но вполне счастливым и безбедным. Все кончилось с распадом СССР: отец остался без работы и умер в 1992 году от сердечного приступа. Матери стало не до воспитания — старалась просто прокормить дочь и сына, так что работала на нескольких работах. Новый брак с машинистом тепловоза тоже ничем не помог: мужу-алкоголику уж и подавно было плевать на чужих детей. А они, оказавшись без внимания, отстранялись все сильнее. Сестра Писчикова начала пропадать в дворовых компаниях. Денис пробовал было жить у бабушки, но она не давала внуку разгуляться: наказывала за провинности и запирала в подвале. После пятого класса, дважды оставшись на второй год, подросток бросил школу и скоро стал завсегдатаем детской комнате милиции за кражи и хулиганство.

Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

Летом 2000 года Писчиков сбежал к тетке в Москву, но уже осенью попался на краже магнитолы из автомобиля. От ареста спас природный талант: парень с детства мастерски прикидывался скромным и нерешительным. Отпустили под подписку о невыезде, Писчиков торопливо уехал во Владимирскую область. Там, в городе Карабаново, он познакомился с девушкой и стал у нее жить. Даже попытался устроиться на работу: занимался строительством дачных домов, шиномонтажом, однако нигде не мог удержаться. А жить на что-то было нужно. Так в голову пришла идея о новом способе добывать деньги.

Фото: Владимирская область. Владимир Вяткин / РИА «Новости»

Убийства стариков в Подмосковье Первой жертвой Пищикова стал пенсионер из деревни Пашнево Московской области в марте 2002 года. Преступник зарубил старика и унес три тысячи рублей. Позже, осенью, он таким же образом расправился со старушкой из подмосковной деревни Поточино, «озолотившись» на 700 рублей. Следующее убийство — 68-летней пенсионерки в деревне Федоровское Киржачского района — вообще не принесло Писчикову барышей. Но он продолжал свое страшное дело, раскраивая головы старикам то топором, который подбирал в их же сенях, то поленом, изредка душил шарфом или веревкой. Суммы похищенных денег редко доходили до тысяч рублей, так что Писчиков не гнушался прихватывать и продукты из холодильников жертв, например колбасу. Следователи все больше убеждались, что убийце не столько важны деньги — ведь можно было найти людей и побогаче, — сколько возможность расправиться со стариками.

Фото: Evgeniy Kanaev / www.globallookpress.com

Арест Дениса Писчикова Найти маньяка не получалось — даже фоторобот невозможно было составить, ведь лица никто не видел. Единственное, что заметили, — накануне убийств у домов ходил молодой мужчина. Участковые обходили пожилых людей в поселках и деревнях, предупреждая об опасности. И это сработало: убийцу поймали благодаря отчаянной пенсионерке. Лидия Козлова, жительница Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, 5 апреля 2003 года заметила на улицах незнакомого мужчину. Он шел по улице и будто что-то высматривал. Пенсионерка сообщила о подозрительном незнакомце, а сама бесстрашно стала его преследовать. На пустынной улице подоспевшие милиционеры арестовали чужака. Писчиков начал признаваться еще в машине: сразу выложил все о 14 убийствах во Владимирской и Московской областях. Милиционеры обратили внимание, что он совершенно не раскаивался в совершенных преступлениях — просто рассказывал, как об обыденном деле, без особых эмоций.

Фото: Денис Писчиков на следственном эксперементе. СУ СК России по Владимирской области / Пресс-служба Следственного комитета

Приговор уральскому Раскольникову Экспертиза признала Писчикова вменяемым. Летом 2004 года суд приговорил его к пожизненному заключению, хотя маньяк умолял о снисхождении. При этом он так и не смог пояснить причины, толкнувшие на убийства стариков. Кстати, на тот момент старшая сестра осужденного отбывала наказание за кражу. Писчикова отправили на Урал — в Соликамскую исправительную колонию особого режима № 2 «Белый лебедь». Ее создатель, легендарный генерал-майор ФСИН Василий Сныцерев, был известен тем, что добивался от «воров в законе» отказа от такого титула — при нем это сделали 130 осужденных.