Бизнес на попрошайках: как обманывают людей | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 10:59 «Умерла дочь, осталось двое внучат». Бизнес на попрошайках вскрыли в Подмосковье Движение «Альтернатива» вскрыло бизнес на попрошайках в Подмосковье РИА «Новости»

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Называющая себя беженкой с Украины женщина устроила бизнес на попрошайках в Подмосковье. Дома у «предпринимательницы» нашли паспорта нескольких граждан Белоруссии. Выйти на нее удалось активистам «Движения Альтернатива», после того как на горячую линию обратилась жительница Подольска, пообщавшаяся с просящим милостыню пожилым мужчиной. Он признался, что делает это не по своей воле.

«Будешь стоять с плакатом — будем платить»

По словам активистов, девушка, обратившая к ним за помощью, рассказала о просящем о милостыню мужчине недалеко от торгового центра «Галерея» в Подольске. Она объяснила, что смогла поговорить с ним и выяснить, что попрошайничеством тот занимается не по своей воле, но перестать боится, а еще ему просто некуда идти.

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«Наша подписчица увидела Виктора с табличкой „Умерла дочь, осталось двое внучат-сирот“, был указан номер телефона и карты, куда переводить деньги. Она к нему подошла, начала разговаривать, удостоверилась, что нужна помощь. Позвонила нам, и наши сотрудники выехали туда», — уточнила в беседе с 360.ru представитель движения Арина.

скриншот видео/ «Движение Альтернатива»

При проверке информации волонтеры выяснили, что Виктор имеет белорусское гражданство. У него есть инвалидность, дома он лишился жилья, а близких родственников не осталось. В Гомеле цыгане предложили ему приехать в Россию на заработки.

«Они находили неблагополучных граждан, предлагали им работу. Например, Виктору это описали так: ничего сложного делать не заставим, будешь стоять с плакатом — будем платить. И он согласился. Как заманивали остальных, мы, к сожалению, не знаем», — добавила Арина.

скриншот видео/ «Движение Альтернатива»

Милостыню и продукты приносили в «общак»

В Москве, по ее словам, людей встречала женщина по имени Наталья. Затем их привозили в съемную квартиру в Балашихе. Утром давали таблички с жалобными надписями и документы, якобы подтверждающие основание для просьбы о помощи. Среди них была, например, копия свидетельства о смерти неизвестного происхождения.

Затем некий Анатолий развозил всех по точкам, где каждому нужно было находиться до вечера. Виктор рассказал, что каждый день зарабатывал около шести-восьми тысяч рублей, помимо этого. ему жертвовали продукты, которые, по его словам, нужно было приносить в «общак». В течение дня за ним наблюдала еще одна женщина по имени Ирина, забиравшая раз в несколько часов все «заработанное».

Виктор сообщил адрес этой съемной квартиры, после чего наши волонтеры вместе с сотрудниками полиции приехали на адрес Натальи, нашли паспорта, деньги, а к вечеру начали подтягиваться другие люди, которые тоже подтверждали, что так «работают». Арина представитель «Движения Альтернатива»

Наталья называет себя беженкой с Украины. Из России ее депортировали в 2017 году, о чем она сама рассказала во время визита в квартиру волонтеров и правоохранителей.

«Непонятно, каким образом она вернулась обратно в Россию. Год попрошайничала сама, у нее более 100 привлечений к административной ответственности за попрошайничество, спустя год она решила расширить бизнес. Вместе со своим бывшим мужем через цыган в Гомеле они привозили в Москву белорусов, там цыгане находили неблагополучных граждан, предлагали им работу», — добавила собеседница 360.ru

скриншот видео/ «Движение Альтернатива»

Вопрос о том, кто сдает Наталье квартиру и как вышло, что там проживают порядка 10 человек, остается открытым, отметили представители «Движения Альтернатива». Виктор, по их словам, написал заявление в полицию и передал всю необходимую информацию правоохранителям.

Полиция задержала эту женщину и оставшихся попрошаек, уточнила Арина. Где находятся объезжавшая точки Ирина и бывший муж Натальи, пока неизвестно. Вероятно, «предпринимательница» успела их предупредить, потому что они не приехали в квартиру в тот день, когда туда прибыли волонтеры и правоохранители.