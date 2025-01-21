Улетели деньги. Украинский мошенник обманул россиянку, прикинувшись пилотом-романтиком

Россиянка стала жертвой украинского мошенника, который выдавал себя за обольстительного пилота. Познакомились молодые люди в одной из социальных сетей. Как рассказала 360.ru пострадавшая, злоумышленник первым ей написал «привет». Завязался диалог, и пара перешла общаться в другой мессенджер.

«Выяснили, кто чем занимается, ну, в принципе, по фотографии у него там понятно, что он пилот. То есть максимально убедительный образ он собрал. Я верила. На этом начал спрашивать, чем я по жизни занимаюсь, какое семейное положение, и начал друг друга узнавать», — поделилась собеседница 360.ru.

Аферисты в сети

Мужчина представился Филиппом и рассказал, что живет в Англии. Молодые люди стали общаться едва ли не каждый день: переписывались, обменивались фотографиями. Причем псевдопилот сам постоянно «отчитывался» девушке: подробно рассказывал, где он и что делает.

«Вот наступил вот этот момент „икс“. Это была суббота, 18 января. Он мне пишет о том, что хочет мне сделать подарок. У него какой-то порыв души, что ли. Он якобы настолько вдохновлен, что он готов на какой-то поступок ради меня», — поделилась она.

При этом свою жертву «пилот» просил быть на связи. Затем он начал слать девушке видео от первого лица, как выбирает ей дорогие подарки — сумку, ноутбук. Затем мужчина заявил, что поедет в транспортную компанию, чтобы отправить все пострадавшей.

Отказы принимать он не собирался, уверял, что хочет осчастливить доверчивую избранницу, попросил у нее реквизиты и данные для того, чтобы отправить подарок. Упомянул «Филипп» и о том, что совсем скоро они увидятся, хотя девушка не понимала, к чему такая спешка.

Кроме того, он прислал ей квитанцию, в которой была указана вся информация о посылке: кто отправляет, кто получатель, что в ней находится — ноутбук и сумка. В квитанции также была указана примерная дата прибытия — через два дня. Филипп упомянул, что заплатил за срочность доставки.

«Они мне пишут: „Здравствуйте, мадам, к вам пришла посылка от некоего Филиппа Хендерсона. Вам нужно будет заплатить транспортный налог в размере 1000 долларов для того, чтобы она попала к вам в руки. Мы сейчас вам скинем реквизиты, и вы должны будете оплатить“. Я пишу этому Филиппу, я говорю: у меня таких денег нет, я платить не буду», — рассказала она.