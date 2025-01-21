Улетели деньги. Украинский мошенник обманул россиянку, прикинувшись пилотом-романтиком
«А ты не летчик…». Лжепилот с Украины обманул россиянку на 700 тысяч рублей
Россиянка стала жертвой украинского мошенника, который выдавал себя за обольстительного пилота. Познакомились молодые люди в одной из социальных сетей. Как рассказала 360.ru пострадавшая, злоумышленник первым ей написал «привет». Завязался диалог, и пара перешла общаться в другой мессенджер.
«Выяснили, кто чем занимается, ну, в принципе, по фотографии у него там понятно, что он пилот. То есть максимально убедительный образ он собрал. Я верила. На этом начал спрашивать, чем я по жизни занимаюсь, какое семейное положение, и начал друг друга узнавать», — поделилась собеседница 360.ru.
Аферисты в сети
Мужчина представился Филиппом и рассказал, что живет в Англии. Молодые люди стали общаться едва ли не каждый день: переписывались, обменивались фотографиями. Причем псевдопилот сам постоянно «отчитывался» девушке: подробно рассказывал, где он и что делает.
«Вот наступил вот этот момент „икс“. Это была суббота, 18 января. Он мне пишет о том, что хочет мне сделать подарок. У него какой-то порыв души, что ли. Он якобы настолько вдохновлен, что он готов на какой-то поступок ради меня», — поделилась она.
При этом свою жертву «пилот» просил быть на связи. Затем он начал слать девушке видео от первого лица, как выбирает ей дорогие подарки — сумку, ноутбук. Затем мужчина заявил, что поедет в транспортную компанию, чтобы отправить все пострадавшей.
Отказы принимать он не собирался, уверял, что хочет осчастливить доверчивую избранницу, попросил у нее реквизиты и данные для того, чтобы отправить подарок. Упомянул «Филипп» и о том, что совсем скоро они увидятся, хотя девушка не понимала, к чему такая спешка.
Кроме того, он прислал ей квитанцию, в которой была указана вся информация о посылке: кто отправляет, кто получатель, что в ней находится — ноутбук и сумка. В квитанции также была указана примерная дата прибытия — через два дня. Филипп упомянул, что заплатил за срочность доставки.
«Они мне пишут: „Здравствуйте, мадам, к вам пришла посылка от некоего Филиппа Хендерсона. Вам нужно будет заплатить транспортный налог в размере 1000 долларов для того, чтобы она попала к вам в руки. Мы сейчас вам скинем реквизиты, и вы должны будете оплатить“. Я пишу этому Филиппу, я говорю: у меня таких денег нет, я платить не буду», — рассказала она.
«Любовный» развод
Решить проблему девушка попросила Филиппа, но тот начал утверждать, что сейчас находится в больнице и не может этого сделать. Мужчина начал давить на избранницу, заявляя, что она его подставляет, ведь он так потратился на нее.
«Начал давить: „Ты понимаешь, что я туда тебе еще положил деньги, сумку? И если они их обнаружат, то мне придется сесть в тюрьму на 15 лет“», — рассказала она.
Филипп предложил ей взять кредит, который она потом якобы сможет погасить деньгами из сумки.
Женщина пошла в банк и оформила кредитную карту. Ей одобрили 43 тысячи. Также у нее была карта рассрочки, на которой есть лимит 45 тысяч. Недостающие деньги девушка заняла у родственников. Собрала всю необходимую сумму и перечислила ее на счет, который ей любезно предоставила транспортная компания.
Затем ее попросили подождать подтверждения об оплате, а спустя час заявили, что обнаружили в посылке крупную сумму в размере 60 тысяч долларов. В таком случае необходимо заплатить налоговый сбор, потому что это похоже на отмыв денег. Если женщина не заплатит еще три тысячи долларов, то станет соучастником мошенничества. Ей дали новые реквизиты, но уже другого банка. Как оказалось, из Украины.
Девушке это показалось странным, а компания поспешно удалила данные реквизиты и попросила прислать деньги на предыдущие, по которым она ранее уже оплатила 102 477 рублей по курсу Центробанка. Но пострадавшая пошла в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.
Все оказалось довольно просто, рассказала пострадавшая. Это была поддельная страница. Все видео, которые прислал Филипп, были скопированы со страницы Эндрю — настоящего пилота. На его же странице был размещен пост о том, что под его именем создано много фальшивых аккаунтов. Также девушка после нашла много фотографий на сайте Pinterest с его лицом, но было уже поздно.