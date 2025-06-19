Сегодня 22:32 Улетела в Москву и пропала. Отец похищенной студентки рассказал о требованиях выкупа Отец пропавшей нижегородской студентки Паниной: ее обманули мошенники 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Нижегородской области идут поиски 21-летней студентки Варвары Паниной. Девушка улетела в Москву и пропала, в тот же день неизвестные потребовали у ее родственников выкуп. Отец заявил 360.ru, что последние три недели ее могли обманывать мошенники.

Исчезновение студентки из Кстово Панина училась на четвертом курсе филфака, планировала поступить в магистратуру. На днях она внезапно сорвалась в Москву якобы для того, чтобы оформить повышенную стипендию за дипломную работу. «Стала занимать деньги. Когда тревогу забили, говорила, все нормально, потому что это из университета — как-то оттуда представлялись, видимо. Не знаю, как все это происходило, как она клюнула на это», — рассказал Владимир.

По предположению родственников, мошенники взяли студентку в оборот около трех недель назад, потому что все это время она перечисляла куда-то деньги и не выпускала телефон из рук. Поездка задумывалась как последний шаг в обманной схеме. «Утром уехала. Сказала мужу, что поехала в университет, а сама вот улетела в Москву. Причем даже вещей не взяла, ничего, в одном легком платье уехала. Потом когда заявление подали, отследили ее в Шереметьево, и там след терялся. Не сказали больше ничего в полиции», — сказал Владимир. Присылали фото и требовали выкуп После обеда семье стали названивать неизвестные, требуя выкуп. Они угрожали разделаться с девушкой, присылали видео и фотографии с ней.

Фото: www.globallookpress.com

Полицейские посоветовали не отвечать, потому что это бессмысленно — преступники просто пытались раскрутить родственников на деньги. Местонахождение Паниной до сих пор неизвестно, а угрозы продолжаются. Ее 10-й день ищут по всей России.

«Она учится на „отлично“, в Москве-то была пару раз, с нами в Третьяковскую галерею ездила. Одна-то никогда не ездила. Два года назад вышла замуж, стали одни жить вместе с мужем в соседнем поселке», — заявил отец. Телефон девушки заблокирован, страницы в соцсетях — тоже. Мошенники пытались обмануть еще одну студентку из ее университета, предложив оформить повышенные выплаты, но та не поверила. Отец публично обратился к дочери — заверил, что мошенники блефуют, угрожая семье, и призвал пойти в полицию.