Сегодня 13:07 Убить ради 500 рублей. Житель Иркутской области умер после отказа платить за шлагбаум Жителя Иркутской области убили за отказ платить 500 рублей за проезд 0 0 0 Эксклюзив

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В Иркутской области мужчину убили ради 500 рублей. Он отказался платить за проезд через шлагбаум на дороге от реки к селу. Невестка погибшего рассказала 360.ru, что после случившегося задержали лишь одного человека, хотя напали двое.

Семейный праздник Погибший вместе с семьей и другими родственниками 21 июня приехал в село Рассвет на день рождения отца. Отмечали в пятницу, а на следующее утро отправились на берег Братского водохранилища. «Стояла жаркая погода, и мы решили съездить искупать ребятишек. Поехали на берег: я, он, его супруга, мой сын четырех и их дочь шести лет. Заехали мы на берег по лесу, по лесной дороге, выезжать решили по нормальной дороге, чтобы не трясти беременную жену по кочкам, потому что срок большой», — рассказала собеседница 360.ru. Мужчина решил проехать через шлагбаум, который установила турбаза «Золотые Пески» на дороге от берега к селу. Женщина уточнила, что путь лежал не через саму базу, а возле нее. Проезд оказался платным.

У них цена там висит 500 рублей. Там даже не проезд на территорию, а просто закрыта дорога. Почему лесная дорога закрыта? Почему местные жители не могут туда приехать, на этот берег, и набрать воды? Водопровода в этой деревне нет. Невестка погибшего

Компания подъехала к шлагбауму и попросила его открыть. Сотрудница потребовала заплатить, но мужчина отказался. Произошла перепалка, и водитель пригрозил пойти на таран. После очередного отказа он так и сделал. «Он сказал: „Не откроешь, я снесу этот шлагбаум“. Она сказала: „Сноси, потом тебе снесут что-нибудь“. Василий не выдержал и нажал на газ. Шлагбаум даже не сломался. Он просто проехал по капоту и по крыше, остался целый», — сказала женщина. Пикап без номеров Подъезжая к селу, родственники заметили «хвост» — за ними ехал белый пикап без номеров. По словам невестки водителя, преследователи пытались столкнуть машину с дороги и матерились, но он не остановился — довез семью до дома и только там вышел. Невестка пошла за мужем и отцом. Расправа происходила на глазах детей. «Василий только вышел, на него налетели двое, ударили. Его начали бить, он упал. Когда я выбежала со своим мужем, он уже лежал без сознания, а этот, который [хозяин турбазы], бил его руками по лицу очень сильно. Когда уже он посинел, они просто сели в машину и скрылись», — рассказала женщина.

Фото: РИА «Новости»

Родственники вместе с соседями пытались оказать мужчине первую помощь. Но это не помогло, он умер. Расследование убийства Уголовное дело возбудили по части четвертой статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Задержали одного человека — 37-летнего мужчину. По версии следствия, между ним и 33-летним потерпевшим произошел конфликт. Подозреваемый избил оппонента и скрылся. Родственница погибшего заявила, что в изолятор отправили хозяина базы отдыха. Второй нападавший остался на свободе. «С ним был еще один мужчина и жена, их не задержали. Жена отказалась давать показания», — сказала она. Фигуранту дела вменили особо тяжкое преступление, сообщил Следком. Суд 26 июня заключил его под стражу. Прокуратура Иркутской области сообщила, что подозреваемого отправили в изолятор Иркутска до 24 августа.