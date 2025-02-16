Экс-мэра Самары убили по заказу из тюрьмы? Что известно о возможном подельнике Тарховой

В деле о жестовой расправе над экс-мэром Самары Виктора Тархова и его жены всплыли новые детали. У девушки, которая убила родных, расчленила их тела и расфасовала по бочкам с жидким азотом, мог быть подельник — возлюбленный, отбывающий наказание в тюрьме. Именно ради того, чтобы достать для него деньги, она якобы и решилась на преступление.

Познакомить внучку Тархова с подельником могла мать Почти сразу после того, как стало известно об убийстве, бывший свекр обвиняемой Аркадий Пасек предположил, что план расправы придумала не она. «У нее не хватило бы ума на такое. Она не так уж умна», — сказал он в эфире телешоу «Малахов». С его мнением в соцсетях согласились многие жители Самары, знакомые с внучкой экс-мэра. Также интернет-пользователи стали писать о заключенном по имени Виталий, который «накрутил голову» молодой женщине. Выяснилось, что за несколько месяцев до преступления Тархова действительно познакомилась с Виталием Лукиным, который отбывает десятилетний срок за вымогательство в особо крупном размере.

По информации Mash, влюбленных познакомила мать девушки, которая содержится в том же исправительном учреждении. Она рассказала новоиспеченному приятелю про дочь, а затем у них началась переписка. Внучка экс-мэра стала навещать избранника в тюрьме и носить ему передачи.

Фото: РИА «Новости»

Когда между влюбленными установилась прочная связь, Виталий якобы придумал для девушки историю с огромным долгом и попросил найти деньги. Та попробовала занять крупную сумму у дедушки, но получила отказ. Тогда заключенный склонил внучку Тархова к убийству. Версия звучит вполне правдоподобно, учитывая, что после расправы девушка спешно распродавала имущество бабушки и дедушки. Она успела выручить средства за коллекцию старинных икон, ювелирные украшения и автомобиль, пока ее не задержали сотрудники правоохранительных органов.

Кто такой Виталий Лукин и за что его посадили Мать Лукина не поверила, что он мог совершить подобное злодеяние. Пожилую женщину, живущую на бедной окраине Самары, шокировала новость о возможной связи сына с Тарховой. «Кого он мог втравить в убийство, он с 2019 года сидит! Ни за что. <…> То, что его пытаются пристегнуть к Тарховой, это просто кранты… У меня слов нет», — сказала она kp.ru. Наказание Виталий отбывает за участие в нашумевшем в Самаре деле обнальщиков. Следователи выяснили, что состоятельный местный предприниматель Александр Юшин создал сеть фирм по всей России, с помощью которой выводил средства за рубеж. В его компании и работал Лукин.

По версии правоохранителей, вместе с другими членами преступного сообщества он требовал у индивидуального предпринимателя Константина Шурмина два миллиона рублей. Мать мужчины и по этому случаю не верит в его виновность.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

«Моего пристегнули к Юшину, только потому что он работал в его организации. Должность я не знаю — так, на компьютере сидел что-то печатал. Я даже название фирмы не знаю. А мой, вы думаете, в курсе какой-нибудь преступной подоплеки? Он на судах сидит — просто в потолок смотрит», — рассказала собеседника издания. Она добавила, что не слышала даже о знакомстве сына с Тарховой. Более того, женщина заявила, что ее наследник даже при желании не смог бы общаться с девушкой, поскольку в последнее время ему положена только односторонняя связь — мать пишет ему письма через Zonatelecom, но ответа не получает. Впрочем, не исключено, что Виталий обманывает родственницу насчет невозможности позвонить.

Поиски тела бывшего мэра Самары Тем временем тела Виктора Тархова и его супруги пока так и не нашли. Сотрудники следственного комитета за минувшую работу очистили порядка 10 тысяч квадратных метров на полигоне «Преображенка», куда обвиняемая могла вывезти останки родственников. Однако поиски не увенчались успехом. Заключенная под стражу внучка экс-мэра отказалась от сотрудничества со следствием и по сей день хранит молчание. Ей назначили государственного адвоката — никто из частных юристов не захотел браться за это дело, которое заведомо посчитали проигрышным.