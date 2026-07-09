Тройное убийство в Таганроге. Что известно о трагедии и подозреваемом

Тройное убийство в Таганроге стало одной из самых обсуждаемых тем дня. По данным правоохранительных органов, жертвами стали две женщины и мужчина. После преступления подозреваемый скрылся, однако вскоре его задержали в Ростове-на-Дону. Что известно о трагедии, многолетнем семейном конфликте и версии следствия — разбирался 360.ru.

Что известно о преступлении

Утром 9 июля в одном из частных домов на улице 1-й Котельной в Таганроге обнаружили тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области и Следственном комитете.

По данным СК, погибшим было 60, 64 и 86 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В полиции сообщили, что подозреваемый после преступления скрылся на автомобиле. Для его поиска был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Спустя непродолжительное время мужчину обнаружили в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В МВД сообщили, что подозреваемого доставляют к следователям. Одновременно правоохранители продолжили искать его родственника, которого проверяют на возможную причастность к произошедшему.

Прокуратура Ростовской области заявила, что взяла расследование уголовного дела на особый контроль.

Что известно о подозреваемом

Имя задержанного официально правоохранительными органами не раскрывается. Однако ряд СМИ, в том числе телеграм-каналы 112, Baza и Shot, называют подозреваемым 44-летнего Евгения Утесова — бывшего сотрудника полиции и директора автошколы.

По информации Baza и Shot, мужчина ранее служил в правоохранительных органах, после увольнения занялся предпринимательской деятельностью.

Источники также утверждают, что бывшая супруга подозреваемого является депутатом Городской думы Таганрога, а до начала конфликта супруги вместе занимались семейным бизнесом.