Тройное убийство в Таганроге. Что известно о трагедии и подозреваемом
Бывшего полицейского задержали после тройного убийства в Таганроге
Тройное убийство в Таганроге стало одной из самых обсуждаемых тем дня. По данным правоохранительных органов, жертвами стали две женщины и мужчина. После преступления подозреваемый скрылся, однако вскоре его задержали в Ростове-на-Дону. Что известно о трагедии, многолетнем семейном конфликте и версии следствия — разбирался 360.ru.
Что известно о преступлении
Утром 9 июля в одном из частных домов на улице 1-й Котельной в Таганроге обнаружили тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области и Следственном комитете.
По данным СК, погибшим было 60, 64 и 86 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
В полиции сообщили, что подозреваемый после преступления скрылся на автомобиле. Для его поиска был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий.
Спустя непродолжительное время мужчину обнаружили в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В МВД сообщили, что подозреваемого доставляют к следователям. Одновременно правоохранители продолжили искать его родственника, которого проверяют на возможную причастность к произошедшему.
Прокуратура Ростовской области заявила, что взяла расследование уголовного дела на особый контроль.
Что известно о подозреваемом
Имя задержанного официально правоохранительными органами не раскрывается. Однако ряд СМИ, в том числе телеграм-каналы 112, Baza и Shot, называют подозреваемым 44-летнего Евгения Утесова — бывшего сотрудника полиции и директора автошколы.
По информации Baza и Shot, мужчина ранее служил в правоохранительных органах, после увольнения занялся предпринимательской деятельностью.
Источники также утверждают, что бывшая супруга подозреваемого является депутатом Городской думы Таганрога, а до начала конфликта супруги вместе занимались семейным бизнесом.
Возможный мотив: годы судебных споров
Официально мотив преступления следствие пока не называло.
Вместе с тем сразу несколько источников — 112, Baza, Shot, а также региональные издания DonDay и «Блокнот Ростов»— связывают произошедшее с затяжным имущественным конфликтом после развода.
По их данным, бывшие супруги на протяжении нескольких лет судились из-за жилого дома, автомобиля, а также имущественных прав детей после продажи квартиры. В открытых судебных документах действительно отражены споры о праве пользования жилым домом и правах несовершеннолетних на недвижимость.
Как пишет DonDay со ссылкой на материалы суда, первоначально бывший супруг добился решения о снятии женщины с регистрационного учета, однако позже Ростовский областной суд отменил это решение, указав на процессуальные нарушения и необходимость учитывать интересы троих несовершеннолетних детей.
По данным «Блокнот Ростов», в отношении принадлежащей семье автошколы также рассматривается гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения.
Следствие пока не подтверждало связь этих судебных разбирательств с уголовным делом.
«В голове не укладывается»
Соседи семьи рассказали 360.ru, что произошедшее стало для них полной неожиданностью.
«Большое сожаление, что так получилось. Вроде была нормальная, крепкая семья. В моей голове это просто не укладывается. Семья очень нормальная была», — рассказал один из соседей.
Расследование продолжается
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы.
Одновременно сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также проверяют возможную причастность к произошедшему родственника задержанного, о розыске которого ранее сообщили в МВД.
Причины трагедии и окончательная версия следствия будут установлены в ходе расследования уголовного дела.