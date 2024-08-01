«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

СК Бурятии завел дело против адвоката за прикосновение к шее следователя

Адвоката из Бурятии Екатерину И. заподозрили в попытке придушить следователя МВД во время работы с фигурантом уголовного дела. Юрист в комментарии 360.ru объяснила, что только прикоснулась к шее сотрудницы силовых структур, чтобы показать своему клиенту, что такое дактилоскопия. Возбужденное против нее уголовное дело она назвала абсолютно пустым.

«Ему следователь говорит, что нашли новые пакеты с наркотиками, там могут быть твои отпечатки. Я начала ему объяснять, что нужно провести дактилоскопию. Он начинает спрашивать, что это. Я ему начала объяснять, что есть разные экспертизы, но он все равно недопонял», — рассказала адвокат.

Илюшко пояснила, что вместе со следователем работала в СИЗО Улан-Удэ, где находился ее подзащитный, признавший вину по делу о распространении наркотиков. Для расследования необходимо было взять у обвиняемого отпечатки пальцев. Но так как это было его первое уголовное дело, то он начал задавать множество вопросов.

Вся ситуация сильно насмешила следователя. Во время хохота женщина откинула голову назад, чем воспользовалась Екатерина И., чтобы продемонстрировать, как оставляют отпечатки пальцев, прикоснувшись к шее сотрудницы.

Следователь меня спокойно отстранила. Никаких претензий не было. Мы еще минут 40 работали и хорошо расстались. А потом появляется ее рапорт, что адвокат плохо выражалась в адрес сотрудников, а на замечание начала душить.

Она добавила, что следователь даже раздобыла медицинскую справку о том, что получила ушиб горла. Но проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что никаких травм женщина не получила.

В начале июля в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления отказали. Но прокурор отменил это решение и потребовал привлечь адвоката к ответственности. Екатерина И. добавила, что пока она проходит по делу подозреваемой и уже запросила очную ставку.

Помимо этого, она хочет сделать раскадровку записи с камер наблюдения. Но пока на эти требования получила отказ.

В пресс-службе республиканского главка СК возбуждение дела против адвоката подтвердили. Там пояснили, что юриста подозревают в угрозе причинения вреда здоровью, совершенной в отношении следователя с применением насилия, не опасного для жизни.

В ведомстве заявили, что пострадавшей причинили физическую боль. В ближайшее время адвокату предъявят обвинение и изберут меру пресечения, заключили в пресс-службе.