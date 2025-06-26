Танцуют голыми и закапывают людей заживо. Что известно о «шаманах» с Ладоги

Группа «шаманов» практикует странные и опасные обряды в Ленинградской области. Местная жительница рассказала 360.ru подробности ритуалов, которые ежегодно устраиваются на берегу Ладоги.

Закопали заживо

По данным «Известий», группа из 15 человек устроила в лесу «сатанинский праздник», во время которого закопала заживо двух человек. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как «шаманы» оставили над поверхностью земли только головы, обмотанные белой тканью, а тела поместили в могилы и засыпали.

«Их надо аккуратно вытащить, они сами не встанут», — отметил на видео один из мужчин, проводивших «обряд».

Закопанные люди сами заплатили за ритуал от шести до девяти тысяч рублей. Несмотря на то, что «похороны» проходили по обоюдному согласию, на мероприятие прибыли правоохранители. Организаторов обряда забрали в участок, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

По информации 78.ru, задержанным могут предъявить обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Наказание по этой статье может составить до семи лет лишения свободы.

Перед тем, как отправиться в лес, организаторы «праздника» анонсировали в соцсетях плетение ведьминой лестницы, кузнечное дарханское очищение и кормление духов.