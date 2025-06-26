Танцуют голыми и закапывают людей заживо. Что известно о «шаманах» с Ладоги
Жительница Приозерска рассказала о странных языческих обрядах на берегу Ладоги
Группа «шаманов» практикует странные и опасные обряды в Ленинградской области. Местная жительница рассказала 360.ru подробности ритуалов, которые ежегодно устраиваются на берегу Ладоги.
Закопали заживо
По данным «Известий», группа из 15 человек устроила в лесу «сатанинский праздник», во время которого закопала заживо двух человек. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как «шаманы» оставили над поверхностью земли только головы, обмотанные белой тканью, а тела поместили в могилы и засыпали.
«Их надо аккуратно вытащить, они сами не встанут», — отметил на видео один из мужчин, проводивших «обряд».
Закопанные люди сами заплатили за ритуал от шести до девяти тысяч рублей. Несмотря на то, что «похороны» проходили по обоюдному согласию, на мероприятие прибыли правоохранители. Организаторов обряда забрали в участок, принимается решение о возбуждении уголовного дела.
По информации 78.ru, задержанным могут предъявить обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Наказание по этой статье может составить до семи лет лишения свободы.
Перед тем, как отправиться в лес, организаторы «праздника» анонсировали в соцсетях плетение ведьминой лестницы, кузнечное дарханское очищение и кормление духов.
Танцуют голыми и курят траву
Жительница Приозерска Лариса в беседе с 360.ru отметила, что приезжающие на отдых странные люди также проводят на берегу Ладоги сексуальные обряды.
Голые абсолютно. Например, семь девушек и один мужчина. И они то плавают вместе, то танцуют. И все это днем, прилюдно. Мы когда первый раз приехали и увидели такое, были, честно говоря, в шоке. На наше замечание они сказали, что мы им мешаем.
Лариса
жительница Приозерска
По ее словам, «шаманы» приезжают в эти места уже пять или семь лет подряд. Они не только странно себя ведут, но и оставляют мусор, нанося вред карельской природе. По вечерам любители голых танцев курят кальяны и, возможно, употребляют марихуану, добавила собеседница 360.ru.
«С мая они заселяются и где-то в сентябре уезжают. У них там палаточные городки, устроили свою инфраструктуру дикую», — рассказала она.
Женщина также отметила, что все это происходит примерно в 11 километрах от Приозерска.