«Сзади получил удар по голове». Братья-подростки ограбили пенсионера в Башкирии

Дочь пострадавшего пенсионера в Башкирии: подростки напали на него сзади

Двух подростков в Башкирии обвинили в грабеже. Братья сознались, что избили двух мужчин в Благовещенске. Дочь одного из пострадавших рассказала 360.ru, что они нападали сзади и били по голове.

Ее отец — пожилой мужчина, имел проблемы со здоровьем. В прошлом он перенес инсульт и потерял зрение на один глаз, а потом ему установили кардиостимулятор. Вечером 16 июня пенсионер шел к дочери в новый микрорайон, путь лежал через трассу. Перейдя дорогу, он почувствовал удар.

Вот он шел. Не смог даже объяснить толком, где это произошло, сколько человек было. <…> Только на тропинку вышел и сзади получил удар по голове. Они его повалили и пинали, все забрали, что было, и убежали.

Мужчина пришел к дочери, когда начало темнеть. Его вид шокировал близких.

«У него сотрясение мозга, множество ушибов головы. Голова увеличилась в размере, ухо тоже стало гораздо больше. Зашита верхняя губа, лицо полностью багрового цвета», — рассказала дочь.

У мужчины появились проблемы с речью, он стал заговариваться. На следующий день пострадавший проспал до обеда, и родственникам пришлось разбудить его, чтобы оценить состояние.

Неблагополучная семья

В больнице семья узнала о еще одном похожем нападении с разницей в 20-30 минут. Другого пострадавшего тоже ударили по голове, но он отделался легкими ушибами. Ребята отобрали у него телефон. Обстоятельства преступлений прояснились, когда парней разыскали и они во всем сознались.

«Нашлись те вещи, которые они отобрали после избиения. Они находились в квартире у этих пацанов», — рассказала женщина.

Подозреваемые, по словам женщины, росли в неблагополучной семье и считались трудными подростками: не ходили в школу и обижали мать. Она работала дворником, отец не участвовал в воспитании.