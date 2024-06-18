«Сзади получил удар по голове». Братья-подростки ограбили пенсионера в Башкирии
Дочь пострадавшего пенсионера в Башкирии: подростки напали на него сзади
Двух подростков в Башкирии обвинили в грабеже. Братья сознались, что избили двух мужчин в Благовещенске. Дочь одного из пострадавших рассказала 360.ru, что они нападали сзади и били по голове.
Напали со спины
Ее отец — пожилой мужчина, имел проблемы со здоровьем. В прошлом он перенес инсульт и потерял зрение на один глаз, а потом ему установили кардиостимулятор. Вечером 16 июня пенсионер шел к дочери в новый микрорайон, путь лежал через трассу. Перейдя дорогу, он почувствовал удар.
Вот он шел. Не смог даже объяснить толком, где это произошло, сколько человек было. <…> Только на тропинку вышел и сзади получил удар по голове. Они его повалили и пинали, все забрали, что было, и убежали.
Дочь пострадавшего
Мужчина пришел к дочери, когда начало темнеть. Его вид шокировал близких.
«У него сотрясение мозга, множество ушибов головы. Голова увеличилась в размере, ухо тоже стало гораздо больше. Зашита верхняя губа, лицо полностью багрового цвета», — рассказала дочь.
У мужчины появились проблемы с речью, он стал заговариваться. На следующий день пострадавший проспал до обеда, и родственникам пришлось разбудить его, чтобы оценить состояние.
Неблагополучная семья
В больнице семья узнала о еще одном похожем нападении с разницей в 20-30 минут. Другого пострадавшего тоже ударили по голове, но он отделался легкими ушибами. Ребята отобрали у него телефон. Обстоятельства преступлений прояснились, когда парней разыскали и они во всем сознались.
«Нашлись те вещи, которые они отобрали после избиения. Они находились в квартире у этих пацанов», — рассказала женщина.
Подозреваемые, по словам женщины, росли в неблагополучной семье и считались трудными подростками: не ходили в школу и обижали мать. Она работала дворником, отец не участвовал в воспитании.
«Один мальчик, постарше, не так давно вышел из спецшколы и другого потянул за собой в это дело. Маму, говорят, из дома выгоняют также. Они стоят на учете в ПДН, и эту семью не так давно обсуждали в администрации», — рассказала она.
Правоохранители возбудили два уголовных дела по части второй статьи 161 УК России «Грабеж». Пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан сообщила, что подозреваемым 14 и 17 лет, пострадавшие — 1954 и 1991 годов рождения. Прокуратура взяла расследование на контроль.