Свобода для Доктора Смерть. У серийного убийцы Максима Петрова есть шанс на УДО?

По УДО на свободу может выйти серийный убийца Максим Петров. Он промышлял в Санкт-Петербурге в конце 90-х. Чем прославился душегуб, как его поймали и могут ли отпустить спустя четверть века — в материале 360.ru.

Вор с иглой Август 1997-го стал началом целой серии ограблений петербургских стариков. Неизвестный, представившись врачом, приходил днем к пожилым людям, мерил давление, озабоченно качал головой и говорил, что необходимо срочно вколоть лекарство. После инъекции жертвы почти мгновенно засыпали. Когда пенсионеры просыпались, то понимали, что их ограбили. При этом у большинства брать было практически нечего, так что недосчитывались мелочевки: домашней утвари, продуктов из холодильника, пары сотен рублей, а то и меньше. В самых удачных для вора случаях он снимал с жертв украшения, забирал ордена и медали, бытовую технику. Описать «доктора» толком никто не мог: пострадавшие не слишком хорошо видели. Всего-то мужчина среднего роста, в очках, в белом медицинском халате и перчатках. Никаких особых примет, отпечатков пальцев он тоже не оставлял, так что зацепок не было. А тем временем вор со шприцем продолжал орудовать по городу.

Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Явление убийцы Однажды на Васильевском острове ограбили пенсионерку — это была уже тридцатая жертва охотника за стариками. Однако на этот раз было одно страшное отличие: хозяйку квартиры задушили капроновым чулком. А ее дочь, которая, похоже, некстати вернулась из магазина, убили, пырнув отверткой. В остальном сценарий был прежним: из квартиры прихватили разное добро — от копеечной статуэтки и продуктов до антикварной вазы. Скоро похожие убийства стали все чаще всплывать в криминальных сводках Петербурга. Преступник вкалывал жертвам смертельную смесь препаратов, а потом душил, резал по горлу ножом или бритвой. Жалости у убийцы не было ни к кому: он равнодушно отправлял на тот свет стариков ради добычи в 50 рублей, а то и вовсе уносил с собой пару картофелин и луковиц. Заметая следы, иногда поджигал дома своих жертв. До того как душегуба поймали, он лишил жизни еще десяток человек.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА «Новости»

Пойман с поличным Милиция долго искала преступника. Даже когда наконец стало понятно, что серии краж со снотворным и убийств — дело рук одного и того же человека, найти охотника за стариками не удавалось. Пока однажды следователи не задались вопросом: а нет ли какой-то системы в выборе жертв? После проверок выяснилось: все пенсионеры фигурировали в списке прошедших флюорографию местной поликлиники. Так милиционерам стали известны имена и адреса 72 возможных целей убийцы. Стариков и их родственников предупредили об опасности, в квартирах устроили засады. Наконец душегуб позвонил в свою последнюю квартиру. Оперативники, которые затаились у потенциальной жертвы, быстро задержали визитера. Мужчина без особых примет, в очках с обычными стеклами, без диоптрий (это была маскировка). В его дипломате лежало с десяток шприцов с каким-то лекарством, тонометр, стетоскоп, опасная бритва и дамские капроновые чулки.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА «Новости»

Доктор Максим Петров Петербуржец Максим Петров жил на Васильевском острове и работал фельдшером скорой помощи. И сам доктор, и его жена, тоже врач, зарабатывали мало — в те времена медикам госсектора платили копейки, да и те месяцами задерживали. А двоих детей нужно было на что-то кормить. Нет, о нищете речь не шла. К тому же начальство и коллеги Петрова очень ценили и часто предлагали подработки. Но медик неизменно отказывался и никогда не брал лишнюю ставку. Люди удивлялись, но не слишком — может, нашел что-то на стороне. Никто не догадывался, зачем ему были нужны свободные дни. На вызовах фельдшер нередко видел одиноких стариков, у которых были ценные иконы, украшения, антиквариат, некоторым хорошо помогали деньгами дети. Но пожилые люди рачительно старались тратить как можно меньше и даже не думали продавать свои сокровища. Так у Петрова появился план грабежа. Жертв он действительно взял в перечне тех, кто делал флюорографию. Дело было не только в доступности, но и в том, что там указывали фамилии, возраст и адреса пациентов. Если в квартире была бедная обстановка, Петров не отчаивался: он надеялся найти припрятанные «гробовые» деньги или какие-то ценности. Украденные вещи фельдшер сдавал на рынок перекупщикам, но кое-что иногда оставлял себе. Не сказать чтобы это приносило большую выгоду, но останавливаться Петров не собирался. Даже убийство не стало поворотной точкой — он просто слегка изменил порядок действий. Нет, совесть не мучила, и во сне старики не снились.

Фото: Юрий Лашов / РИА «Новости»

Пожизненное наказание Поначалу Петров отпирался от всего — и это при том, что взяли убийцу с поличным, а дома у него обнаружили некоторые вещи из ограбленных квартир. Единственная вина, которую признавал за собой мужчина: использовал поддельное удостоверение участника боевых действий для бесплатного проезда в общественном транспорте. Однако со временем Петров все же признал все 46 эпизодов, из них 11 убийств (позже он цинично заметил, что это отнюдь не полный список). Суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы, обжалование отклонили. Осенью 2004 года убийцу отправили в колонию особого режима «Белый лебедь» Соликамска.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / www.globallookpress.com

Там Петров и сидит до сих пор. Через семь лет жена все-таки с ним развелась, так что редкие передачи теперь присылает только сестра. Одно время в прессе появлялись сообщения, что убийца смертельно болен и даже умер, однако все это были выдумки — у экс-медика прекрасное здоровье и железные нервы. За решеткой Петров умудрился подзаработать: в 2012-м пожаловался в Европейский суд по правам человека на условия содержания в СИЗО «Кресты» и разглашение материалов следствия до суда. Убийце присудили компенсацию 16 350 евро, которые российское государство ему и выплатило. По закону в апреле нынешнего года убийца имеет право ходатайствовать о досрочном освобождении. При этом учитываются характеристика из колонии и отсутствие грубых нарушений за последние четыре года. Но недавно ГУ ФСИН Пермского края официально сообщило, что скорое УДО Петрову не грозит.