Страшная смерть в консульстве. Как экс-чиновник Авакян сбежал из суда и погиб в туалете

Экс-сотрудник Росимущества и бывший замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания суда в Кронштадте во время перерыва и скрылся в Генконсульстве Армении. Там его вскоре нашли мертвым. Рядом с телом был нож. Адвокаты беглеца уверяют, что он не мог «суициднуться» и все в этой истории нечисто. Кем был Авакян, за что его судили и как обнаружили его тело — в материале 360.ru.

За что судили Бориса Авакяна Экс-чиновник проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более чем 4,2 миллиарда рублей. В апреле 2024 года Генпрокуратура направила дело с утвержденным обвинительным заключением в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга. Вместе с Авакяном на скамье подсудимых оказались порядка 20 человек, в их числе — бизнесмен Дмитрий Зарубин, широко прославившийся в 2010 году. На церемонию открытия его бутика Cartier на набережной реки Мойки в Петербурге приезжала звезда Голливуда Деми Мур. А в 2019 году предприниматель получил девять лет колонии строгого режима. По версии следствия, обвиняемые организовали ввоз товаров народного потребления и электроники на территорию Таможенного союза по подложным документам, в которых указывались другие наименования с низкой налогооблагаемой базой. В августе 2025-го Авакян заключил договор с Минобороны, согласно которому должен был отправиться на СВО. В связи с этим уголовное дело приостановили, а фигуранта освободили из-под стражи.

Побег Авакяна из суда На прошлой неделе Авакяна снова задержала полиция. Оказалось, что экс-чиновник расторг контракт с МО. В суд поступило ходатайство о возобновлении дела из-за уклонения фигуранта от службы. В августе инстанция рассмотрела вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура снова попросила избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, но, когда суд удалился в совещательную комнату, Авакян покинул здание под предлогом перекура и скрылся. Его объявили в розыск. Оказалось, что экс-чиновник спрятался в консульстве Армении в Северной столице и потребовал экстрадиции в республику, где его также разыскивают по обвинению в отмывании денег и незаконном пресечении границы. «Подсудимого доставили в суд в сопровождении военных, которые почти все время находились вместе с ним, но как они его упустили — вопрос открытый», — сообщил источник «Коммерсанта». Доктор политических наук первый министр госбезопасности ДНР и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук задался рядом вопросов, например как кадровые подразделения оформили Авакяна на столь высокую должность с двойным гражданством.

Второе. Возбуждено ли уголовное дело по неуведомлению органов МВД о наличии второго гражданства, потому что есть отдельная уголовная статья на эту тему? А если было уведомление, то как он мог оставаться этим чиновником? Тоже есть коррупционный признак. Андрей Пинчук доктор политических наук

Специалист напомнил, что у России и Армении подписано соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, на основании которого Авакяна должны были выдать. «Поэтому экстерриториальный принцип, который действует в отношении консульства, должен на очень короткое время действовать. А значит, персонажа должны отдать. Если не отдадут, это грубое нарушение межгосударственных договоренностей. Это консульство просто нужно закрывать в таком случае», — заключил Пинчук.

Не первое задержание Впервые бывшего сотрудника Росреестра задержали в июле 2016 года в московском ЦУМе, где он ожидал встречи с журналистом, которого хотел заинтересовать в публикации заметки. Тогда Авакяна поместили под домашний арест, но он сбежал из дома и долго скрывался от следствия. Сначала экс-чиновник отправился в Европу, а позже перебрался в Армению. Во время «бархатной революции» в республике он стал сподвижником действующего премьер-министра Никола Пашиняна и вице-мэром города Артик. В очередной раз его задержали в России четыре года назад в петербургском ресторане «Пряности и радости». За некоторое время до начала спецоперации он записал видео из столичного СИЗО и сообщил, что собирается вместе с сокамерниками праздновать признание Россией независимости ЛДНР.

Смерть в туалете Вскоре после новостей о бегстве Авакяна из зала суда Telegram-канал Shot сообщил о смерти экс-чиновника. «Беглый экс-чиновник Борис Авакян найден мертвым в здании консульства Армении в Петербурге. До этого он сбежал из суда и спрятался в дипмиссии», — написали авторы поста. По их данным, Авакяна нашли в уборной без сознания. На место немедленно вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали его смерть. Предположительно, экс-чиновник наложил на себя руки. По данным РИА Новости, рядом с телом Авакяна в консульстве нашли нож.

Адвокаты не верят в суицид Авакяна

Адвокат Авакяна Константин Тарасенко в беседе с 360.ru заявил, что не может подтвердить информацию о его смерти. «У меня нет официальной информации, подтверждающей его гибель. Поэтому я вам на данный момент ничего сказать не могу», — отметил он.

Также защитник опроверг сведения о том, что экс-чиновник сбежал из зала суда, куда он прибыл в качестве свидетеля. Только в инстанции Авакяну сообщили, что Минобороны расторгло с ним контракт и ему изберут меру пресечения.

Указано, что он сбежал, отпросился у конвоя покурить. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Ну, во-первых, он не курит. Во-вторых, он не был задержан. А в-третьих, когда мы приехали в суд, узнали, что, оказывается, Министерство обороны расторгло с ним контракт и сотрудники военной полиции больше не имели полномочий осуществлять его доставление либо конвоирование. Константин Тарасенко адвокат

Если человек не задержан, он свободен, подчеркнул юрист. «Поэтому после того, когда судья ушла в совещательную комнату, он спокойно передвигался по территории суда, за территорией суда. После этого он убыл: имел право свободно передвигаться», — заключил Тарасенко. По его словам, экс-чиновник не собирался покончить с собой, он был жизнерадостным человеком на позитиве. То же самое сказала и другой адвокат — Наталья Черникова. «Что происходит сейчас, я думаю, никто толком не знает, кроме сотрудников консульства и полиции. <…> Не укладывается суицид в этой истории. <…> У него хорошее чувство юмора, он очень веселый человек. Не знаю, что должно было случиться в армянском консульстве, чтобы он „суициднулся“. Это тайна, покрытая мраком», — подчеркнула юрист.

Факт обнаружения тела 43-летнего мужчины в здании Генконсульства Армении в Петербурге подтвердили представители СК в комментарии ТАСС. Деталей не сообщили. Имя погибшего не называли. При этом источник агентства в правоохранительных органах также сообщил, что речь идет о предпринимателе и бывшем сотруднике Росимущества Борисе Авакяне, сбежавшем накануне с заседания в суде. По предварительной информации, он покончил с собой, добавил собеседник ТАСС.

Личная жизнь погибшего экс-чиновника Известно, что Авакян встречался с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Мишей Романовой и был женат на победительнице конкурса «Королева мира — 2014» Юлии Иониной. По информации Mash, пара жила в Армении, куда Авакян уехал, когда у него начались проблемы с законом в России.