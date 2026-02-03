Сегодня 12:17 «Страшная карма». Как быть жертвам ульяновской пенсионерки-скамщицы после ее смерти 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com Криминал

В Ульяновске от сердечного приступа умерла пенсионерка, обманувшая две семьи с детьми по схеме Ларисы Долиной. Теперь пользователи Сети задаются вопросом: смогут ли покупатели опротестовать решения суда и вернуть отобранные квартиры? Подробности — в материале 360.ru.

Как пенсионерка-скамщица из Ульяновска обманула две семьи Вера Б. в возрасте 84 лет продала двум семьям с детьми жилплощади 44,7 и 31,1 квадратных метра за два миллиона и 1,45 миллиона рублей. Сделки проводили через нотариуса и банк. Покупатели получили ключи, отдали деньги и заехали. «Через несколько месяцев пенсионерка забаррикадировалась в одной из квартир и заявила, что действовала „под давлением мошенников“», — сообщил телеграм-канал Mash. Пожилой женщине удалось оспорить обе сделки — суд встал на ее сторону. Пенсионерке вернули квартиры, а семьи остались и без жилья, и без денег. Перед судебным процессом Вера переписала имущество на родственников и заявила, что возвращать миллионы не собирается.

Фото: Медиасток.рф

Испугалась трансляции суда? Бабушка-скамщица умерла от сердечного приступа 26 января. Незадолго до этого она посмотрела трансляцию суда по делу певицы Ларисы Долиной, которую суд решил принудительно выселить из квартиры в Хамовниках. Пенсионерка испугалась, что ее аферы тоже аннулируют, и схлопотала инфаркт, пояснил источник Mash. Все ее обязательства теперь перейдут к наследникам.

Фото: РИА «Новости»

«Страшная карма» По мнению актрисы, общественной деятельницы Яны Поплавской, старуху настигла, как говорят, страшная карма. «Какая страшная карма. В Ульяновске от сердечного приступа умерла пенсионерка, которая продала и отжала обратно по схеме Долиной две квартиры», — написала артистка в телеграм-канале. Она также напомнила, что обманутые пенсионеркой покупатели остались ни с чем. «Интересно, смогут ли они хотя бы сейчас опротестовать решение суда, чтобы вернуть жилье себе», — добавила Поплавская.

Фото: РИА «Новости»

Схема Долиной: продолжение После решения суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках та еще долго не покидала жилье. В итоге туда нагрянули судебные приставы. На днях звезда призналась, что ей якобы «пришлось» жить в съемной квартире, так как ей не хватает денег на покупку недвижимости. «Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока не известно. Но аренду мы берем на длительный срок», — заявила певица. Она не уточнила, где именно снимает жилье, но назвала район хорошим. Вместе с Долиной переехали и ее кошки.