Сегодня 20:28 «Спасать вообще нечего». Избитая бывшим сожителем жительница Сочи потеряла глаз Врачи не смогли спасти глаз жестоко избитой бывшим сожителем девушки в Сочи 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Медики не смогли спасти глаз жительнице Сочи, которую до полусмерти избил бывший сожитель. Подруга пострадавшей рассказала 360.ru, что девушка еще не видела себя после нападения и не стремится к этому.

«Сломана рука. <…> Глаз полностью вырезали, потому что его не удалось собрать. Роговица была порублена. Он просто сделал из глаза кашу. На лицо наложили шесть швов. <…>, Слава богу, зубы целые», — приятельница избитой. Врачи, добавила она, пытались спасти глаз — для этого собрали целый консилиум.

Чуть ли не со слезами донесли, что никак. Спасать вообще нечего. <…> Со временем, когда заживет, можно протез поставить. Подруга избитой жительницы Сочи

Подруга избитой отметила, что во время нападения девушка растерялась. В комнате было темно и не видно того, кто наносит удары. Экс-сожителя она узнала по запаху и комплекции. «Бил со всей силы ключом и кулаком, очень старался — со всей дури. <…> В этот момент рычал и ничего не говорил, видимо, чтобы не быть узнанным. Даже когда начала грызть ему палец, не проронил ни слова. Старался, чтобы его не узнали», — поделилась собеседница 360.ru.

По словам приятельницы избитой, житель Сочи неоднократно угрожал бывшей возлюбленной — грозил облить кислотой и хвастался, что ему не составит труда проникнуть в любую квартиру. Девушка не воспринимала слова всерьез, а все сообщения с угрозами расправы удаляла.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

«[Она] по-прежнему не знает, что под повязкой. Попросила пока не показывать. Но вроде говорят, что заживление идет хорошо. Сегодня первый раз расплакалась, потому что столько слов поддержки, любви от женщин, которые тоже [с подобным] сталкивались и побоялись или постеснялись об этом сказать и до сих пор молчат», — поделилась подруга избитой. Со своим обидчиком жительница Сочи виделась в последний раз три недели назад, тогда между ними снова произошла ссора с угрозами. После этого женщина везде заблокировала экс-сожителя. Позже правоохранители выяснили с помощью камер наружного видеонаблюдения, что мужчина час катался вокруг дома женщины, перед тем как напасть на нее. Следственный комитет по Краснодарскому краю завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время мотивы преступления устанавливаются. Подруга пострадавшей рассказывала 360.ru, что во время отношений бывший сожитель несколько раз ее избивал. Женщина писала заявление в полицию и снимала побои.