«Выковырял глаз гаечным ключом». Житель Сочи избил бывшую девушку до полусмерти

В Сочи мужчина выбил глаз гаечным ключом и жестоко избил бывшую девушку

Фото: Телеканал «360»

Бывший сожитель решил отомстить своей возлюбленной за расставание и жестоко избил ее в Сочи. Он сломал ей ребра и выковырял глаз гаечным ключом, сообщила 360.ru подруга пострадавшей.

По ее словам, Ксения Д. несколько раз пыталась уйти от мужчины. В какой-то момент он стал угрожать ей расправой, обещая облить кислотой и сделать ее инвалидом. В ночь на пятницу, 20 декабря, бывший молодой человек проник в дом к девушке, где она была вместе с детьми и спала.

«Он жестоко избил ее, нанеся серию увечий. У нее зашита голова, сломаны ребра, челюсть и рука. Также она полностью лишилась правого глаза — он выковырял его гаечным ключом», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Она уточнила, что Ксения встречалась с мужчиной полгода, за это время они несколько раз расставались. Каждый раз он ей угрожал расправой. Во время отношений бывший сожитель несколько раз ее избивал. Ксения писала заявление в полицию, снимала побои, но расследования не было.

Последние месяцы экс-возлюбленный преследовал Ксению. При встрече он ей говорил, что нападет, когда она «перестанет этого ждать». Мужчину уже задержали. Близкие пострадавшей переживают, что он сможет избежать наказания.

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