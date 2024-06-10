11 июня 2024 01:45 Шишкана Раменского приговорили к пожизненному. Что известно о воре в законе Олеге Медведеве Защита Шишкана заявила, что обжалует назначенный ему пожизненный срок 0 0 0 Фото: Freepik Криминал

Убийства

Суд

Законы

Приговоры

Раменское

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор известному криминальному авторитету Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан. История вора в законе началась в год его совершеннолетия — на заре криминальной карьеры молодой человек совершил поступок, который определил его дальнейшую жизнь. Что известно о судьбе Олега Шишканова — в материале 360.ru.

Кто такой Олег Медведев Олег Шишканов родился в Раменском 19 июля 1964 года, до 18 лет его биография не отличалась ничем примечательным: обычная семья, средняя успеваемость и никаких достижений. Юноша увлекался футболом, но спортивной карьеры не сделал. По окончанию учебы он планировал пойти в армию. Еще школьником Шишканов начал постигать азы криминального мира, одним из его учителей был Станислав Цхвитария (Хурцилава), с которым он узнавал все тонкости воровского дела и кодекса законников. После окончания школы Шишканов угодил в тюрьму — первый и последний раз. Вчерашнего школьника повязали в компании двух матерых рецидивистов, их обвинили в жестоком убийстве жителя Раменского. Двум подельникам грозили крайне жесткие приговоры, а репутация юного Шишканова была чиста. Поэтому он взял всю вину на себя, и суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. В колониях Шишканов приобрел авторитет, на свободу он вышел 25 ноября 1991 года, и прямиком направился в Раменское. Через несколько месяцев Олега Шишканова «короновали», церемония прошла в гостинице «Измайловская». Предположительно, посвящение одобрил самый влиятельный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик). При «коронации» вор в законе получил кличку Олег Раменский, однако в криминальном мире его продолжали называть Шишканом. В 2012 году из-за череды неприятных событий, покушений и разборок, а также объявления в федеральный розыск, Олег Шишканов сменил фамилию и стал Олегом Медведевым.

Связи с другими криминальными авторитетами В колониях Шишканов находил покровителей благодаря протекции тех, кого он выгородил на суде. В ИТК № 1 мордовского поселка Явас Шишканов познакомился с раменским авторитетом по кличке Жигун. В знаменитом «Владимирском централе» молодой заключенный подружился с осужденным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) — будущим лидером преступного мира России. Из колонии Шишканова ждали. Жигун обстоятельно подготовил почву к его приезду на родину. «Крестными отцами» Шишкана стали местные авторитеты Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус). Один из самых влиятельных воров в законе Япончик оказал протекцию Шишкану, чтобы сбалансировать кавказские и славянские воровские кланы. Новоиспеченный законник быстро приобрел авторитет в криминальном мире. Шишкан Раменский прославился как дипломат, умеющий решать самые сложные вопросы. Однако были и те, кто был против «коронации» Шишкана. Особенно ярым противником был один из тех, кого Шишканов «отмазал» от наказания за убийство Виталий Чертов (Черт). Он грозил новому вору в законе бойкотом. После коронации Шишкана Черт бесследно пропал. Получив титул, Шишкан стал куратором сначала люберецкой группировки, а потом и раменской ОПГ, которые до этого времени постоянно конфликтовали между собой. После вмешательства Шишкана бандиты объединились, при этом раменские братки осуществляли силовую поддержку. Такой тандем приносил хороший доход два года, пока воровской титул не получил один их люберецких — Вячеслав Шестаков (Слива). Он отказался подчиняться Шишкану. В результате разборок погиб наставник Шишкана Хурцилава, который к тому времени стал ближайшим помощником вора в законе. Шишкан также приложил руку к коронованию авторитета Алексея Забавина (Забава), уроженцу Электроуглей Ногинского района Подмосковья. Забава прослыл дипломатом и «держал» Электроугли, Ногинск и Орехово-Зуево. Ряд событий вынудил Шишкана занять нейтральную позицию в разборках криминального мира. Даже в войне кланов Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариэла Ониани (Таро) Олег Раменский не принял ничью сторону, что вызвало недовольство обеих сторон. После покушения на его жизнь Шишкан сбежал в Испанию. Из Испании Шишкан Раменский вернулся в 2009 году, чтобы проститься с убитым Япончиком.

Фото: РИА «Новости»

Вор Шишкан в последние годы Правоохранительные органы в 2010 году возбудили против Олега Шишканова уголовное дело по обвинению в незаконном хранении оружия, которое нашли в его доме при обыске в 1999 году. Однако дело развалилось из-за недостаточных улик. С конца 2010-х Олег Шишканов предпринимал усилия для легализации — заводил полезные знакомства среди звезд шоу-бизнеса, его фамилию начали упоминать в СМИ. Он являлся учредителем нескольких компаний, в том числе и племзавода «Раменское», директором которого была Татьяна Сидорова, депутат Раменского райсовета. Именно Шишканов был основным бенефициаром племзавода, он же слыл его «защитником». Шишканов был автором теневых схем, которые проворачивались вокруг предприятия. Атмосфера накалилась к 2012 году. Шишканов захотел построить на землях племзавода многоквартирные дома, но что получил отказ от Сидоровой. Это стало ее роковой ошибкой. Женщина, ее муж, сестра и сын пропали из своего особняка в феврале того же года, в коттедже обнаружили лужи крови и разгром. Следствие изначально рассматривало версию инсценировки, которую устроила сама Сидорова, чтобы избежать ответственности за махинации. Шишкана также подозревали в убийстве, но дело развалилось из-за недостатка улик. Уголовное дело возобновили, когда в 2015 году всплыли новые улики — сотрудники племзавода вспомнили, что накануне исчезновения к Сидоровой приходил человек Шишканова. Жители Малахова также дали показания, что видели самого Шишканова вечером того дня около коттеджа директора. Тел убитых не нашли, но Шишканова решили задержать. Однако дома его не обнаружили. Вора в законе объявили в федеральный розыск. Шишканов не стал сбегать и скрываться, а просто сменил фамилию и стал Олегом Медведевым. Снова в поле зрения правоохранителей Шишканов-Медведев попал в августе 2018 года, когда на очередной сходке его назначили «держателем всемирного „общака российской мафии“». Ранее этот пост занимал Захарий Калашов (Шакро Молодой).

Фото: РИА «Новости»

Суд и приговор Олегу Медведеву 10 июня 2024 года Шишканова задержали прямо на сходке 15 июля 2019 года по обвинению в занятии высшего положения в воровском мире. Также он был подозреваемым в деле об убийстве Татьяны Сидоровой и ее семьи. Вора в законе до суда поместили в СИЗО. СК РФ получил от подельника Шишканова информацию о месте захоронения семьи Сидоровой. Их обнаружили 21 октября 2021 года, у двоих были огнестрельные ранения в голову. Присяжные заседатели 16 мая 2024 года вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Олегу Медведеву и членам его банды. Их обвинили в убийствах, бандитизме и совершении ряда других тяжких и особо тяжких преступлений. Генпрокуратура потребовала приговорить Медведева и трех его ближайших соратников к пожизненному сроку заключения. Второй Западный окружной военный суд в Москве 10 июня 2024 года вынес Шишкану приговор — пожизненное заключение. Слушания проходили в одном из самых больших залов Мосгорсуда в закрытом режиме. Присяжные совещались двое суток с перерывом на сон. Сообщников Медведева, 17 человек, приговорили к разным срокам — от условного до пожизненного. Защита Шишкана заявила, что обжалует решение суда.