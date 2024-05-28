Пожизненный срок запросили для подмосковного криминального авторитета Шишкана

Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (прозвища — Шишкан, Олег Раменский) к пожизненному сроку заключения. Аналогичную меру обвинение запросило для трех его ближайших соратников. Об этом написал «Коммерсант».

Судебное заседание состоялось 27 мая. Прения сторон проходили в Мосгорсуде. Других участников преступного сообщества Шишкана (всего их 18) прокуратура призвала осудить на сроки от 12 до 24 лет в колонии строгого режима и обязать их выплатить от 1,2 миллиона до пяти миллионов рублей по искам потерпевших. Участникам банды вменили ряд тяжких и особо тяжких преступлений — от убийств до вымогательства.

По версии следствия, Шишкан держал Раменский округ Московской области под криминальным авторитетом. Его банда контролировала другие преступные группировки и коммерческие структуры, создавала юрлица для незаконного получения дохода. В 2012 году Олег Медведев и его сообщники, предположительно, убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления и трех членов ее семьи за отказ отдать человеку Шишкана земли завода.

Суд вынесет приговор после прения сторон. Поскольку в процессе очень много участников, это может произойти только в конце июня — начале июля.

О том, чем «знаменит» Шишкан, 360.ru подробно писал ранее.