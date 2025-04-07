С ружьем не расставался. В Ленобласти мужчина убил сына и расстрелял трех односельчан
Расстрелявшего четырех человек в Ленобласти мужчину отправили в СИЗО
В деревне Липная Горка в Ленинградской области мужчина расстрелял пять человек. Выжить удалось только одной жертве. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что с каждым из погибших у подозреваемого был конфликт.
Пил и конфликтовал с соседями
Один из собеседников назвал подозреваемого очень агрессивным. По его словам, лет шесть назад тот застрелил соседскую собаку.
«А мне говорил: „Дождешься, я и тебя замочу“. Мне потом сказали, что я тоже мог бы попасть под пулю, но у меня света в окнах не было, мы уже отдыхали. Может, это меня и спасло», — предположил он.
По словам мужчины, сосед пил и на этом фоне часто ссорился с деревенскими. К тому же не расставался с ружьем. Поэтому его дом все старались обходить стороной.
Официально трудоустроен он нигде не был, на жизнь зарабатывал на пилораме, увлекался охотой. С друзьями тоже не сложилось, только сын периодически приезжал в гости из Санкт-Петербурга.
«Часто с соседями ругался. Конфликты были только на пьяную голову, и, видимо, решил отмстить так называемым обидчикам. Пошел по деревне, стрелял по домам, по магазину», — добавил собеседник 360.ru.
Держал в страхе всю деревню
Продавец магазина рассказала, что одного из погибших с простреленной головой нашел внук местной жительницы, когда катался на мопеде. Рядом лежала собака. По словам женщины, погибший часто выходил за пределы деревни на прогулку с питомцем.
«В деревне устроившего бойню не любили. С одним из погибших у него был конфликт из-за того, что тот рубил деревья. Уже тогда ему угрожал, что застрелит. Каждый, кто погиб от его рук, ругался с ним», — отметила она.
Другая местная жительница сообщила 360.ru, что подозреваемый в массовом убийстве переехал в деревню Липная Горка 35 лет назад. Был женат, спустя несколько лет развелся, и жена уехала с сыном в Петербург.
«Часто стрелял из ружья в воздух. На свою территорию никого не пускал, никому нельзя было спокойно мимо пройти, даже собаке пробежать. Местные жители его боялись. Ему нельзя было пить, всегда за оружие хватался», — добавила женщина.
Версия следователей
По данным Следственного комитета, мужчину подозревают в убийстве трех лиц и покушении на убийство. По предварительной версии, в ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый, будучи пьяным, застрелили из ружья трех человек, пострадал еще один житель деревни. Мужчину доставили с ранением в больницу.
После преступления злоумышленник укрылся в своем доме, где его и задержали сотрудники Росгвардии.
Позже стало известно о четвертом погибшем, им оказался 61-летний местный житель. Труп мужчины и его собаки обнаружили в 200-300 метрах от дома, где проживал стрелок.
Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.