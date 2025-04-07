С ружьем не расставался. В Ленобласти мужчина убил сына и расстрелял трех односельчан

В деревне Липная Горка в Ленинградской области мужчина расстрелял пять человек. Выжить удалось только одной жертве. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что с каждым из погибших у подозреваемого был конфликт.

Пил и конфликтовал с соседями

Один из собеседников назвал подозреваемого очень агрессивным. По его словам, лет шесть назад тот застрелил соседскую собаку.

«А мне говорил: „Дождешься, я и тебя замочу“. Мне потом сказали, что я тоже мог бы попасть под пулю, но у меня света в окнах не было, мы уже отдыхали. Может, это меня и спасло», — предположил он.

По словам мужчины, сосед пил и на этом фоне часто ссорился с деревенскими. К тому же не расставался с ружьем. Поэтому его дом все старались обходить стороной.

Официально трудоустроен он нигде не был, на жизнь зарабатывал на пилораме, увлекался охотой. С друзьями тоже не сложилось, только сын периодически приезжал в гости из Санкт-Петербурга.

«Часто с соседями ругался. Конфликты были только на пьяную голову, и, видимо, решил отмстить так называемым обидчикам. Пошел по деревне, стрелял по домам, по магазину», — добавил собеседник 360.ru.