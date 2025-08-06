Родили в туалете, сожгли в бочке. Пара алкоголиков в Ленобласти дважды «хоронила» младенца
В садоводческом товариществе «Пулково-2» под Санкт-Петербургом случилась страшная история, которая шокировала местных жителей. Соседи 44-летней Татьяны и ее сожителя Павла (имена обоих изменены) обратили внимание на странное обстоятельство — из ее дома перестал доноситься плач младенца, которого женщина родила совсем недавно. Выяснилось, что ребенок умер, а от тела пытались избавиться несколько раз.
Сначала обеспокоенные соседи стали расспрашивать женщину — куда делся малыш? Почему он больше не плачет? Татьяна уклонялась от ответа.
Это многим показалось весьма странным, ведь ранее она просила у знакомых детские вещи и покупала смеси в местном магазине. То есть ничего не скрывала. И тут такая странная реакция.
Внезапное пополнение
По данным «КП — Санкт-Петербург», Татьяна не знала о беременности — вплоть до самых родов. Сама она рассказывала, что все случилось случайно. Заболел живот, пошла в туалет и там же родила.
«Для них это якобы был „сюрприз“. Примерно 12 июня мать почувствовала боль в животе, подумала, что панкреатит из-за алкоголя. Пошла в туалет в пристройке на улице и родила там ребенка. Врачей не вызывали», — рассказал источник журналистов.
Девочка появилась на свет без видимых проблем со здоровьем. Женщина приняла роды сама — обтерла ребенка полотенцем и влажными салфетками, а потом перерезала пуповину.
Соседи быстро узнали, что у Татьяны внезапно появился ребенок. Она просила у них одежду и детские вещи, покупала молочные смеси. Вскоре из ее дома постоянно доносился детский плач.
Младенец пропал
Примерно после 9 июля ситуация изменилась. Младенец внезапно перестал плакать, в доме воцарилась неестественная тишина.
Но Таня и Паша продолжали выпивать. Если раньше соседи переживали за состояние ребенка в таких условиях, то теперь их охватили куда более страшные предчувствия. На все вопросы мать отвечала раздраженно и говорила, что судьба малыша — это ее дело.
Однако скрыть горе пара долго не смогла. Во время очередной пьянки они проговорились, что девочка умерла. Причину смерти не раскрыли. Татьяна призналась, что нашла ребенка уже мертвым и попросила сожителя избавиться от тела. Поскольку младенец официально нигде не был зарегистрирован, они рассчитывали, что на этом дело и закончится.
Павел закопал тело девочки во дворе, однако яма оказалась неглубокой. Через некоторое время собаки, которых сожители держали на участке, разрыли могилу. Тогда мужчина прибегнул к другому способу — сжег останки младенца. Обугленные фрагменты костей просто разбросал по двору.
Смерть мужа подкосила
Также трагичной в этой истории стала судьба самой Татьяны. По словам знакомых, она получила прекрасное образование и даже успела построить карьеру в правоохранительных органах, но 15 лет назад случилось событие, которое разделило жизнь на до и после — погиб супруг. Женщина не смогла оправиться от удара и постепенно скатилась на социальное дно.
Ее взрослый сын теперь живет в Финляндии под присмотром деда. Сама же Таня превратилась в запойную алкоголичку, проводя дни за бутылкой.
«Она любила выпивать, на этом и погорела. То работала, то не работала, мужчин к себе водила. Жаль, ведь образование хорошее, но так сложилась жизнь. После смерти мужа спилась, хотя была толковым дознавателем», — рассказала одна из подруг женщины.
Арест и уголовное дело
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, родителей младенца арестовали. По мнению следователей, пара убила ребенка, а потом попыталась избавиться от тела — сжечь останки. Огонь развели в металлической бочке во дворе частного дома.
Адвокат Татьяны заявила, что ее подзащитная частично признала вину, умысла в убийстве не имела. По факту случившегося возбудили уголовное дело.