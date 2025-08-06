Родили в туалете, сожгли в бочке. Пара алкоголиков в Ленобласти дважды «хоронила» младенца

В садоводческом товариществе «Пулково-2» под Санкт-Петербургом случилась страшная история, которая шокировала местных жителей. Соседи 44-летней Татьяны и ее сожителя Павла (имена обоих изменены) обратили внимание на странное обстоятельство — из ее дома перестал доноситься плач младенца, которого женщина родила совсем недавно. Выяснилось, что ребенок умер, а от тела пытались избавиться несколько раз.

Сначала обеспокоенные соседи стали расспрашивать женщину — куда делся малыш? Почему он больше не плачет? Татьяна уклонялась от ответа.

Это многим показалось весьма странным, ведь ранее она просила у знакомых детские вещи и покупала смеси в местном магазине. То есть ничего не скрывала. И тут такая странная реакция.

Внезапное пополнение

По данным «КП — Санкт-Петербург», Татьяна не знала о беременности — вплоть до самых родов. Сама она рассказывала, что все случилось случайно. Заболел живот, пошла в туалет и там же родила.

«Для них это якобы был „сюрприз“. Примерно 12 июня мать почувствовала боль в животе, подумала, что панкреатит из-за алкоголя. Пошла в туалет в пристройке на улице и родила там ребенка. Врачей не вызывали», — рассказал источник журналистов.

Девочка появилась на свет без видимых проблем со здоровьем. Женщина приняла роды сама — обтерла ребенка полотенцем и влажными салфетками, а потом перерезала пуповину.

Соседи быстро узнали, что у Татьяны внезапно появился ребенок. Она просила у них одежду и детские вещи, покупала молочные смеси. Вскоре из ее дома постоянно доносился детский плач.