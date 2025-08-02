Житель Ленобласти сжег тело умершего младенца. Ребенок родился месяц назад

В Московском районе Ленинградской области местный житель сжег тело умершего младенца сожительницы. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru .

ЧП произошло в частном доме на 10-й Березовой линии в Московском районе, где в июне 44-летняя женщина родила ребенка, но через месяц он скончался. Петербурженка рассказала о ситуации сожителю, который решил избавиться от тела и сжечь его.

Правоохранительные органы накануне задержали 48-летнего подозреваемого. Против него завели уголовное дело. Следователи выясняют, причастны ли к смерти младенца мать ребенка и ее сожитель.

Ранее молодой отец в Санкт-Петербурге перекусил пуповину новорожденному младенцу и едва не убил его. Врачи успели спасти ребенка от кровопотери. В отделении медиков также удивила мама, попросившая отдать ей плаценту для употребления в пищу.