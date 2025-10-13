Девятиклассник из Иркутской области из ревности зарезал свою возлюбленную прямо в подъезде дома, а заодно и соседку, которая пыталась помочь девушке. Школьника задержали, на допросе он признался, что поступил так из-за страха.

Испугался и убил двоих

Резня произошла в городе Шелехов в Иркутской области. По данным Telegram-канала Shot, 14-летний подросток пришел к своей девушке в подъезд с ножом.

Школьник разругался с ровесницей, и в ходе ссоры пырнул ее в живот и в бок. Нападавший признался, что девушка оказала сопротивление: она хотела отнять у него нож и порезалась, а затем начала сильно кричать.

По его словам, он сильно испугался, «а там дальше само…». Парень убил не только свою пассию, но и ее 23-летнюю соседку, которая встала на защиту девочки. Раны оказались смертельными: обе пострадавшие скончались в больнице.

Нападавшего задержали, простив него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

«Это получилось случайно, она сначала сама порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Она начала кричать, и я очень сильно испугался», — рассказал он на допросе.

Shot добавил, что школьник не только мучался из-за ревности, но и страдал паранойей — парень так зациклился на восьмикласснице, но что начал подозревать ее в изменах.