Испугался, а там дальше — само. Ревнивый подросток зарезал двух девушек под Иркутском
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух девушек
Девятиклассник из Иркутской области из ревности зарезал свою возлюбленную прямо в подъезде дома, а заодно и соседку, которая пыталась помочь девушке. Школьника задержали, на допросе он признался, что поступил так из-за страха.
Испугался и убил двоих
Резня произошла в городе Шелехов в Иркутской области. По данным Telegram-канала Shot, 14-летний подросток пришел к своей девушке в подъезд с ножом.
Школьник разругался с ровесницей, и в ходе ссоры пырнул ее в живот и в бок. Нападавший признался, что девушка оказала сопротивление: она хотела отнять у него нож и порезалась, а затем начала сильно кричать.
По его словам, он сильно испугался, «а там дальше само…». Парень убил не только свою пассию, но и ее 23-летнюю соседку, которая встала на защиту девочки. Раны оказались смертельными: обе пострадавшие скончались в больнице.
Нападавшего задержали, простив него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
«Это получилось случайно, она сначала сама порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Она начала кричать, и я очень сильно испугался», — рассказал он на допросе.
Shot добавил, что школьник не только мучался из-за ревности, но и страдал паранойей — парень так зациклился на восьмикласснице, но что начал подозревать ее в изменах.
Что известно о школьнице
Девушка хорошо училась, участвовала в школьных мероприятиях по краеведению и литературе. Источник 360.ru рассказал, что ее смерть стала ударом для многих, а все одноклассницы очень сильно плакали и не верили в случившееся.
«Класс, когда узнал из шумного превратился в пустыню. Никто вздохнуть не мог. Даже психолог заплакала и ушла», — отметил он.
По словам другого источника 360.ru, убитую знали как общительного человека.
«Она была хорошей девочкой, училась хорошо. Сама она безобидная, поведение у нее было хорошее», — уточнил он.
Пресс-служба МВД по Иркутской области сообщила, что нападавшего задержали сотрудники полиции и местный житель.
«Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, указанные действия юноша совершил на почве ревности», — добавили в ведомстве.
Пресс-служба СК по региону подтвердила, что следователи проводят все необходимые следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения нападавшему. Расследование уголовного дела контролирует региональная прокуратура.