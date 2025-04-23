Сегодня 12:28 Рабство у маньяка и расправа. Тайна исчезновения Вали Корик и Паши Матросова раскрыта? 0 0 0 Криминал

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Дело о похищении в Великих Луках школьников Вали Корик и Паши Морозова в 2007 году прогремело на всю страну. Детей увел неизвестный мужчина, представившийся режиссером из Москвы. Расследование продолжается 18 лет. Что удалось выяснить следователям и почему мама Вали уверена, что ее дочь жива, — в материале 360.ru.

Согласились сняться в кино и бесследно исчезли Днем 29 января 2007 года четвероклассники Паша Матросов, Валя Корик и Катя Савицкая, жившие в одном районе, вместе отправились домой после школы. По пути ребята решили зайти на каток в одном из дворов на улице Карла Либкнехта. Именно там их и заметил похититель.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Подойдя к школьникам, мужчина представился режиссером из Москвы, который собирается снимать новый фильм о космосе и ищет юных актеров. Он предложил детям поучаствовать в кинопробах. Паша и Валя с радостью согласились, и с тех пор их никто не видел. А Кате нужно было успеть в музыкальную школу, поэтому девочка отказалась и тем самым спасла себя, уточнило РИА «Новости».

Тем же вечером родители Матросова и Корик обратились в полицию. Звучали самые разные версии похищения — с целью выкупа, сексуального рабства или даже продажи на органы. Для поиска четвероклассников подняли весь состав великолукской милиции. Также привлекли сотрудников из других районов Псковской области и задействовали вертолет. Правоохранители обследовали подвалы домов, водоемы и коллекторы, но никаких следов ребят не нашли. Семьи пропавших назначили вознаграждение за любую информацию, которая могла бы помочь с поисками. Отец Паши обращался к преступнику в прямом эфире, призывая его одуматься.

Послушайте, если что-то человеческое у вас есть, отпустите детей! Если нужны деньги, сообщите. Все сделаем для этого. Все вам будет отдано. У вас же тоже есть мать. Андрей Матросов отец похищенного школьника

Но отчаянные мольбы мужчины не помогли. И выкупа за детей никто так и не потребовал. Что известно о подозреваемом Катя Савицкая, которая была с одноклассниками в тот злополучный день, помогла составить фоторобот подозреваемого. Его образ также воссоздали с помощью статиста. «Режиссеру из Москвы» на вид было около 40 лет. Он носил очки, был неопрятно одет и сильно пах табаком.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Следователи опросили огромное количество подозреваемых, но все они оказались непричастны к случившемуся. Матросова и Корик объявили в международный розыск, к их поискам подключился Интерпол.

«Объем работы проведен колоссальный, я не могу привести в пример другого дела, по которому такое количество лиц было бы проверено на причастность, проведено такое количество поисковых мероприятий», — говорил на пресс-конференции в 2020 году Андрей Калинин, тогда возглавлявший управление СК России по Псковской области. Несмотря на все усилия, поиски так и не увенчались успехом. Детей убил сексуальный маньяк? Спустя 18 лет расследование уголовного дела о похищении Вали и Паши продолжается. По информации Telegram-канала Shot, правоохранители пришли к неутешительному выводу: детей, вероятно, давно нет в живых. Согласно основной версии, школьники могли несколько лет находиться в рабстве у сексуального маньяка, после чего преступник расправился с ними. Родители Матросова смирились с его смертью, а мама Корик уверена, что дочь до сих пор жива. По словам Светланы, каждые полгода она получает уведомления о продолжении следствия. Последний раз женщина была у правоохранителей, когда те составляли фотороботы с возможным обликом похищенных во взрослом возрасте, — Вале и Паше сейчас могло быть по 29 лет.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

В попытках узнать хоть что-то о дочери Светлана обращалась к экстрасенсу. Та обнадежила, сказав, что Валя якобы находится за пределами России, среди темнокожих людей, и от пережитого стресса могла лишиться памяти.