Похищенных 18 лет назад Валю Корик и Пашу Матросова сочли убитыми

Пропавших 18 лет назад в Великих Луках школьников Валю Корик и Пашу Матросова, вероятнее всего, убили. Такую версию на сегодняшний день рассматривают следователи, сообщил Telegram-канал Shot .

По словам источника канала, похищенные дети могли несколько лет находиться в сексуальном рабстве у маньяка, после чего он расправился с ними.

Ученики четвертого класса исчезли в конце января 2007 года. Когда одноклассники возвращались домой, к ним подошел неизвестный, представившийся режиссером из Москвы. Под предлогом кинопроб он увел мальчика и девочку с собой, после чего их никто не видел. Еще одна одноклассница, которая была с ребятами, отказалась идти с мужчиной и отправилась домой.

Спустя почти два десятилетия задержать подозреваемого так и не удалось. Расследование продолжает третий отдел по преступлениям прошлых лет управления СК России по Псковской области.

Ранее стало известно, что в Астраханской области избили и похитили 15-летнюю девочку. Подозреваемых задержали.