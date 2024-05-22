22 мая 2024 01:22 Пытал, насиловал и пожирал своих жертв. Маньяка Спесивцева обвинили еще в 15 убийствах Маньяка Спесивцева обвинили еще в 15 убийствах 0 3 4 Криминал

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Кемеровский районный суд приговорил серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева к принудительному лечению. Следователи доказали его причастность к убийствам 15 человек, из которых 11 были детьми. Для маньяка это не первый приговор. С 1999 года он находится в психиатрической больнице, куда его отправили по делу о расправе над четырьмя жертвами. 360.ru рассказал историю Спесивцева.

Кто такой Александр Спесивцев

Точное число жертв «Новокузнецкого монстра», как его окрестили журналисты, неизвестно до сих пор. Занимавшиеся расследованием уголовного дела в конце 90-х криминалисты насчитали в «коллекции» Спесивцева 82 предмета окровавленной одежды, которые он оставил на память о тех, кого пытал, насиловал, убивал и даже поедал.

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Спесивцев заманивал жертв в свою квартиру, где устраивал многочасовые пытки, насиловал и только потом, удовлетворив свои садистские наклонности, убивал. Некоторых он удерживал у себя по несколько недель, устраивая на их глазах кровавый шабаш с другими пострадавшими, а после заставлял есть плоть убитых людей. Сам маньяк тоже не гнушался употребления человечины в пищу.

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Будущий людоед родился слабым и болезненным ребенком. Его мать окружила его гиперопекой, защищая от постоянно пьющего отца. Любовь женщины доходила до того, что Александр до 12 лет спал в ее кровати. Такое отношение не избавило его от криминальных наклонностей, которые проявились еще в детстве. Но если сначала все ограничивалось битьем лампочек в подъезде и повреждением почтовых ящиков соседей, то в старших классах юноша ограбил школу. Благодаря заступничеству матери привлекать его к ответственности не стали.

Как Спесивцев стал маньяком и убийцей

Мысли о возможности убийства у Александра появились после того, как старшая сестра устроила мать на работу в суд помощницей адвоката. В квартире появились папки с уголовными делами об убийствах с фотографиями жертв. Спесивцев знал, что если он пойдет на преступление, то серьезное наказание ему не грозит. Его признали невменяемым на медицинской комиссии перед призывом в армию. Вместо службы его отправили в психиатрическую лечебницу, где он провел несколько месяцев, после чего вернулся домой. Окончательно в своей безнаказанности маньяк убедился после первой расправы.

Первая жертва Александра Спесивцева

В 1991 году Спесивцев познакомился с 17-летней Евгенией Гусельниковой, с которой он закрутил первый в своей жизни роман. Мать и сестра к тому времени съехали из квартиры и девушка поселилась у возлюбленного, изредка забегая к родителям. Именно они забили тревогу, когда дочь перестала выходить на связь в течении трех недель. Мать Гусельниковой обратилась в милицию и дала адрес жениха дочери.

Фото: Квартира Александра Спесивцева / Телеканал «360»

Когда дверь в квартиру вскрыли, то правоохранители нашли еле живую девушку. На ее теле обнаружили следы пыток. Пострадавшую забрали в больницу, но врачи спасти ее не смогли. Суд отправил Спесивцева на принудительное лечение в лечебницу Орловской области. Там он провел три года, а вернувшись в город, начал убивать.

Как следователи вышли на Спесивцева

Первые останки тел пропавших в Новокузнецке взрослых и подростков обнаружили в реке Аба в 1996 году. Группа криминалистов начала поиски подозреваемых в серии убийств.

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О том, что это мог сделать один человек, правоохранители сначала не задумались. Они проверяли местные криминальные группировки, а также опрашивали тех, кто уже привлекался за убийства. Спесивцеву «повезло», что материалы его дела остались в орловской психиатрической лечебнице и в поле зрения следователей он не попал. Но длилось это не долго. В доме, где жил маньяк, сантехники меняли трубы. Они не смогли попасть в его квартиру и обратились в милицию для вскрытия.

Фото: В таких условиях Спесивцев держал своих жертв / Телеканал «360»

В ванной правоохранители нашли расчлененный труп девочки-подростка. Еще одна выжившая школьница с ножевыми ранениями пряталась в комнате. Ее забрали в больницу, где она скончалась, но успела дать показания против Спесивцева.

Она рассказала, что он убил двух ее подруг, а ее заставил расчленять трупы. Она же сдала и мать маньяка. Из ее показаний следовало, что женщина варила мясо жертв, которое ела сама, кормила собаку и сына, а также заставляла есть заложниц. В ходе расследования криминалисты установили, что мать помогала сыну. Она забирала останки убитых им людей и закапывала их на пустыре. В ходе допроса женщина показала места, где спрятала тела трех убитых маньяком девушек, которых сама же к нему и привела.

Еще одно захоронение правоохранители нашли до задержания Спесивцева. На пустыре около педагогического института криминалисты обнаружили фрагменты тел 15 детей в возраст от трех до 14 лет. Спесивцева обвинили в 19 убийствах, он сначала дал признательные показания, но потом отказался от своих слов.

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Спесивцев предстал перед судом дважды. В 1997 году следователи доказали его причастность к трем убийствам. За это суд приговорил маньяка к 10 годам колонии. Спустя год обвинение направило на рассмотрение новое дело уже по четырем эпизодам. К этому времени экспертиза Института имени Сербского признала Спесивцева невменяемым. Поэтому с 1999 года маньяк находился в психиатрической больнице в Волгоградской области. По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделили в отдельное производство и приостановили.

Новое дело Спесивцева

Кемеровские следователи возобновили изучение уголовного дела и назначили новые экспертизы по найденным останкам и изъятых в квартире маньяка вещей. Так они установили, что жертвами Спесивцева стали 15 человек: 11 детей и четыре женщины. Криминалисты нашли живого свидетеля, который видел, как маньяк убивал и расчленял попавшихся детей. На тот момент мальчику было 12 лет и он убежал из квартиры. Долгие годы он молчал о том, что видел. Кемеровский районный суд при вынесении решения учел психическое состояние Спесивцева и принял решение о принудительном лечении.

Где сейчас находится Александр Спесивцев

Спесивцев находится в специализированной психиатрической больнице города Камышин Волгоградской области на полном обеспечении. Кроме того, как инвалид второй группы он получает пенсию, часть которой отправляет матери, вышедшей на свободу после 13 лет заключения. В 2013 году она вместе с дочерью потребовала отпустить родственника на свободу, как полностью излечившегося и не представляющего опасности для общества. Но окончательное решение по этому вопросу принимает суд, который по инициативе прокурора раз в полгода пересматривает решение о принудительном лечении. Но с учетом нового приговора шансы Спесивцева выйти на свободу ничтожны.